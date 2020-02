Municipales 2020 : cinq listes de Lutte Ouvrière en Côte-d'or contre "la guerre sociale" du gouvernement

Lutte Ouvrière, le parti des travailleuses et travailleurs sera présent aux prochaines élections municipales de mars, dans cinq ville de Côte-d'Or. A Dijon c'est Claire Rocher qui mènera la liste de LO, l'infirmière dijonnaise était déjà candidate en 2014 dans la cité des Ducs.

"Faire entendre le camp des travailleurs", c'est l'objectif de Claire Rocher en mars prochain. L'infirmière dijonnaise, déjà candidate pour Lutte Ouvrière en 2014 dans la cité des Ducs, représentera à nouveau le parti d'extrême-gauche aux prochaines élections municipales à Dijon.

Le parti veut être présent, et "offrir une voix aux nôtres", martèle Claire Rocher. "C'est une vraie guerre sociale que mène actuellement le gouvernement", explique la candidate LO à Dijon. "On l'a vu avec la réforme des retraites, les mises à sac des services publics, les licenciements, nous devons être présents pour faire entendre les intérêts des travailleurs contre cette bourgeoisie à l'offensive et qui nous fait les poches."

Pas de programme repeint en vert

Sur l’écologie, la candidate tranche, "ça m"énerve cette façon de se repeindre en vert alors que le vrai problème ce n'est pas d'avoir un compost pour ses épluchures de pommes de terre, le vrai problème de l'environnement c'est qu'il faut s'attaquer aux grands capitalistes, ceux qui mettent la planète à feu et à sang pour leurs seuls profits !"

Cinq candidats LO en Côte-d'Or

À Dijon, la liste sera donc menée par Claire Rocher, à Chenôve, elle a été confiée à Fabienne Delorme, à Quetigny par Patrick Berthelot, à Talant, par Julien Thévenot et à Montbard, par Isabelle Marchal.