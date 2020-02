Municipales 2020 : à Ciboure cinq listes pour s'attaquer au manque de logement

Ciboure, France

"Les jeunes sont obligés d'aller s'installer ailleurs et on voit des gens de l'extérieur arriver". Les cibouriens croisés dans la rue traduisent en lettres les chiffres de l'INSEE : à Ciboure, il y a 43,8% de résidences secondaires, et 4,8% de logements vacants, soit la moitié des logements de la commune. Alors que des maisons se vendent à prix d'or pour devenir des résidences secondaires "voire tertiaires!" précise un agent immobilier, ceux qui sont nés et ont grandit sur la commune ne trouvent pas de toit.

La mairie de Ciboure © Radio France - Bixente Vrignon

Un port en déclin

Il reste très peu de zones constructibles sur un territoire restreint : la Zone d'Aménagement Différée (ZAD) de l'encan et l'espace que pourrait libérer le regroupement des écoles sur un seul site. La commune perd des habitants et de l'activité : il y a bien longtemps que les conserveries ont fermé et le port est en déclin constant.

Selon les chiffres de l'INSEE, la tranche d'âge la plus représentée à Ciboure est celle des 60 à 74 ans, près d'un quart de la population alors qu'il y a de moins en moins de jeunes. En cinq ans la commune a perdu plus de 600 habitants.

Le logement sera le dossier prioritaire de la prochaine municipalité Copier

Ciboure s'étend jusqu'au quartier de Sokoa © Radio France - Bixente Vrignon

Débat sur France Bleu Pays Basque

Cinq candidats sont en lice à Ciboure pour succéder à Guy Poulou qui ne se représente pas :

Isabelle Dubarbier-Gorostidi, soutenue par le maire sortant

Henri Hirigoyemberry, "Demain Ciboure"

Eneko Aldana, "Ziburu Bizi 2020" avec le soutien des abertzale, d'EELV et des socialistes

Dominique Duguet, "Ensemble pour Ciboure"

Jojo Aramburu, "J'aime Ciboure - Ziburu maite dut"

