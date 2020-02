Municipales 2020 - "Citoyenne et progressiste" : Shamira Kasri présente sa liste 'Brive, un futur en commun'

Après Paul Roche, à la tête d'une liste soutenue notamment par le Parti Socialiste et le Parti Communiste, après le maire sortant Frédéric Soulier, soutenu par Les Républicains, La République en Marche, le Modem et l'UDI notamment, une troisième liste est officialisée et déposée pour les élections municipales à Brive dont le premier tour est prévu le 15 mars.

Liste sociologiquement représentative de la société briviste

Shamira Kasri vient de dévoiler les noms des 45 candidats qui figurent sur la liste 'Brive, un futur en commun' conduite par la conseillère municipale sortante qui vient de claquer la porte du Parti Socialiste, et qui a notamment été la suppléante de l'ex député-maire Philippe Nauche quand ce dernier siégeait à l'Assemblée Nationale. Alors que la gauche briviste part divisée, où se situe la liste de Shamira Kasri ? " Nous, ce n'est pas l'armée mexicaine comme certains ont pu le dire " lance-t-elle, référence à peine masquée au soutien de plusieurs partis politiques dont font l'objet les deux autres listes. La sienne est le prolongement de l'association Latitude Citoyenne, créée à l'origine par Michel Da Cunha, " dont je ne comprends pas la désertion " lance Shamira Kasri au sujet de celui qui a rejoint Frédéric Soulier, et qui fait aussi défaut sur la liste PS-PC.

Entre 80 et 85% de candidats issus de la société civile

Elle revendique une liste citoyenne, sans aucun financement de parti politique ni aucun soutien d'appareil. " Mais elle n'est pas apolitique ni sans étiquette. C'est un mouvement plutôt de gauche, avec des candidats aux métiers très variés. Notre candidat le plus jeune a 19 ans, la plus vieille 74 ans. Nous tenions à ce que cette liste soit sociologiquement représentative de la société briviste. Beaucoup, entre 80 et 85% sont issus de la société civile. D'autres font partie de mouvements, comme Génération.S, la France Insoumise ou du gaullisme. Nous sommes une liste citoyenne, progressiste et de gauche ". Elle annonce notamment faire de l'attractivité du coeur de ville une priorité : " aussi bien pour les commerces, que pour l'habitat... avec des bus progressivement rendus gratuits pour y accéder ".

Les candidats

1. KASRI Shamira, 54 ans, chargée de mission

2. CAMPOS Émilio, 55 ans, cadre administratif

3. LEBESSON Agnès, 59 ans, professeur

4. CHASTANET Christophe, 40 ans, avocat

5. DA ROCHA Carole, 53 ans, documentaliste

6. MIRAS Dominique, 62 ans, medecin

7. LEONAT Emilie, 36 ans, employée administratif

8. LACHAUD Cédric, 41 ans, chargé de secteur santé

9. CHAUMONT Nicole, 71 ans, éducation nationale retraitée

10. BOURDUT Jérome, 42 ans, cadre commercial itinéran

11. MARCUCCI Sophie, 34 ans, ingénieure EDF

12. URTIZBEREA Sébastien, 43 ans, contrôleur des finances publiques

13. ROUSSEL Valérie, 52 ans, enseignante

14. DUMONT Mathieu, 34 ans, chef d’entreprise

15. MUHENEHENE Martine, 53 ans, infirmière

16. ERSOY Adem, 51 ans, commerçan

17. EYNARD Lydia, 48 ans, assistante administratif

18. MONS Françis, 67 ans, cadre retraité

19. PELEGRY Pascale, 62 ans, ingénieure retraitée

20. LESCURE Jean-Pierre, 67 ans, éducation nationale retraité

21. BUISSON Valérie, 51 ans, commerçante

22. AMARA Mimoune, 43 ans, informaticien

23. CHAMPRIGAUD Caroline, 38 ans, auto-entrepeneuse

24. LE BIHAN Charles-Henri, 35 ans, vendeur horticole

25. MOSER-GAUTRAND Claire, 72 ans, conservatrice du patrimoine retraitée

26. GAMBARINI Yves, 68 ans, conseiller du salarié, retraité SNCF

27. DUPUY Chantal, 65 ans, psychologue médico-sociale retraitée

28. REYNAL Christian, 64 ans, ouvrier retraité

29. BENADIEL Lisa, 21 ans, conseillère en économie sociale

30. EMODO Jean-Marie, 70 ans, retraité

31. EMERIT Jacqueline, 60 ans, adjointe administratif territorial

32. DELALIAUX Jean-Yves, 48 ans, ouvrier manutention et transport

33. LE ROCH Mireille, 44 ans, assistante de vie

34. PETIT Alain, 67 ans, cadre EDF retraité

35. FRIZON Claudine, 65 ans, artisan commercant retraitée

36. DEMIR Yusuf, 19 ans, étudiant

37. DOVALE Marie, 50 ans, auxiliaire de vie

38. LAPORTE Julien, 40 ans, vendeur employé de commerce

39. SEILLÉ Véronique, 60 ans, assistante juridique

40. DE AZEVEDO Jean-Pierre, 62 ans, retraité

41. BLOND Anne-Marie, 59 ans, conducteur receveur

42. LONGEVAL Jonathan, 41 ans, directeur général

43. ANTOINE Madeleine, 75 ans, éducation nationale retraitée

44. ABELHA José, 54 ans, chauffeur

45. BORDAS Agnès, 54 ans, conseillère évolution professionnelle