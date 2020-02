Municipales 2020 : Côme Dunis, ancien gilet jaune, est candidat dans la petite commune de Paucourt (Loiret)

Paucourt, France

Le très médiatique gilet jaune Côme Dunis, habitué des plateaux télévisés des chaînes d'information en continu, qui avait envisagé, un temps, d'être candidat aux élections européennes de 2019 sur une liste "Gilets Jaunes", a officiellement annoncé sa candidature aux élections municipales de la petite commune de Paucourt, où vivent aujourd'hui 900 habitants

Un enfant du pays avant d'être un gilet jaune

Quand Côme Dunis arrive sur le parking de la petite église paucourtoise, le candidat a troqué son gilet jaune pour un long manteau gris. Et lorsqu'on évoque son engagement sur les ronds-points, lui préfère rappeler ses origines sur la commune. "Le mouvement des gilets jaunes c'est du passé, moi je ne regarde pas dans le rétro. Je suis un enfant qui est né à Paucourt, si je m'investis aujourd'hui c'est pour ma commune. Et cela fait bien longtemps que je voulais le faire."

Côme Dunis sur un plateau de télévision, lors du mouvement des gilets jaunes - DR

Et l'ex-gilet jaune, qui n'avait pas hésité à murer le centre des impôts de Montargis en novembre 2018 (ce qui lui a valu une condamnation à de la prison avec sursis) ne compte pas garder sa langue dans sa poche pendant ces municipales. "Je n'ai rien à dire sur Bernard Delaveau [maire de la commune durant sept mandats], mais aujourd'hui le constat est simple : Paucourt est la commune de l'agglomération la moins dynamique. Il n'y a aucun commerce et seulement un boulanger qui s'installe une heure tous les jours. Pour moi, ce n'est pas assez dynamique."

Gérard Lorentz, tête de liste "Vivre à Paucourt", est serein face à son opposant

Face à lui, Gérard Lorentz, conseiller municipal sortant et gérant d'une entreprise, est tête de la liste "Vivre à Paucourt" du maire sortant Bernard Delaveau. Et quand on lui parle de Côme Dunis, il se remémore surtout le parcours quelque peu atypique de son opposant. "Monsieur Dunis a fait ses choix, ses engagements, il y en a qui peuvent être compréhensibles, il y en a qui le sont moins, on pourrait par exemple évoquer l'affichage avec des ministres de l'extrême-droite italienne. Il assumera ses choix devant les électeurs."

Gérard Lorentz, conseiller municipal sortant, est la tête de liste du maire sortant Bernard Delaveau aux élections municipales de Paucourt. © Radio France - Alexandra Lagarde

Retour d'une liste d'opposition

Toujours est-il que la candidature de l'ex-gilet jaune marque surtout le retour d'une liste d'opposition. Depuis 30 ans la petite commune n'en avait en effet pas eu. Gérard Lorentz reste cependant très serein "Franchement le fait qu'il y ait une liste d'opposition, moi, me paraît être le fonctionnement normal de la vie démocratique française. Et les électeurs trancheront."