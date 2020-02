Municipales 2020 : comment les maires du Nord-Pas-de-Calais s'engagent pour l'environnement ?

A l'approche des élections municipales, France Bleu Nord fait le point sur les fonctions des maires et des élus communaux. Qu'est-ce qui relève de leur attributions, qu'ont-ils le droit ou non de faire ? Focus sur la pollution et la défense de l'environnement.

Quelles sont les prérogatives des maires et des élus municipaux ? Qu'ont-ils le droit ou non de faire ? A l'approche des élections municipales des 15 et 22 mars prochains, France Bleu Nord se pose ces questions à travers des cas concrets. Ecole, sécurité, commerce, l'action des maires se voit dans notre quotidien. Mais ils ne peuvent pas tout. Focus sur les question environnementales, pour lesquelles les maires ont un pouvoir limité.

Loos-en-Gohelle, le laboratoire

Notre tour d'horizon commence dans le bassin minier, dans la banlieue de Lens. A Loos-en-Gohelle, depuis 2001, le maire écologiste Jean-François Caron multiplie les projets tournés vers la nature. C'est sur la ceinture verte que le maire nous reçoit. Un parcours de 15 kilomètres entièrement fermé aux voitures. Pas de pesticide, des arbres fruitiers en accès libre et une façon de desservir l'ensemble des quartiers de la commune.

Jean-François Caron a beaucoup œuvré pour que les terrils du bassin minier soient reconnus au patrimoine mondial de l'UNESCO. © Radio France - Thomas Pontillon

"Il y a des jardins partagés en bio, explique le maire, candidat à un quatrième mandat. C'est le retour de la nature, aussi : les oiseaux, les papillons, ça illustre assez bien la transformation de Loos-en-Gohelle." Car ici, c'est tout un "système" qui s'est créé : les bâtiments municipaux ont été recouverts de panneaux solaires, les agriculteurs ont été fortement incités à se convertir au bio. La municipalité a aussi œuvré pour que les logements soient rénovés en respectant des standards élevés en matière d'isolation.

Quitte à tordre le bras, d'une certaine façon, aux promoteurs. "S'il y a un permis de construire sur un terrain et qu'il est conforme aux règles nationales, je ne peux pas le refuser mais ce qui se passe à Loos-en-Gohelle, en fait, c'est un effet d'entraînement. Ça veut dire qu'à partir du moment où les gens commencent à voir qu'on peut faire des maisons où on ne chauffe plus, ça donne des envies à tout le monde." Le maire reconnaît d'ailleurs avoir dû, par le passé, ferrailler avec les services de l'État pour faire valoir sa position, car il dépassait le champ habituel de ses compétences.

Les difficultés des petites communes

Mais ce qui fonctionne à Loos-en-Gohelle, 7 000 habitants, est plus compliqué à mettre en place ailleurs. Parfois par inertie, souvent par manque de moyens. Dans les petits villages, par exemple, il est compliqué de trouver des exemples d'actions en faveur de l'environnement. Sinon celles qui sont devenues la règle : l'utilisation des produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts est interdite depuis cette année, les collectivités doivent prendre des mesures spécifiques lors de la rénovation de leurs bâtiments. Autre exemple, à Etaples, près du Touquet, on a refait une salle polyvalente en utilisant du bois local, en provenance du petit village de Condette.

Et à Lille ? La plus grande ville de la région est l'une des plus polluées de France. Pas grand chose à vrai dire, la circulation différentiée est du ressort de l'État, le contrôle de la qualité de l'air aussi. Parmi les leviers disponibles : la piétonisation pour inciter à ne pas prendre la voiture, ce sera d'ailleurs à n'en pas douter l'un des thèmes de campagne.

Les transports en commun gratuit : une bonne solution ?

Autre mesure qui peut inciter à laisser la voiture au garage : le développement des transports en commun. Et à ce titre, difficile de ne pas évoquer le cas de Dunkerque. La communauté urbaine a lancé, en septembre 2018, son nouveau réseau entièrement gratuit. Avec des résultats palpables : la fréquentation a augmenté de 85%, entraînant mécaniquement une baisse de l'utilisation des voitures.

Les bus de la communauté urbaine de Dunkerque sont gratuits depuis septembre 2018. © Radio France - François Cortade

"On a observé que 24 % des usagers du bus avaient lâché leur voiture, explique Maxime Huré, chercheur et auteur d'une étude sur le réseau dunkerquois. On a aussi observé des changements de comportement sur le long terme puisqu'on a 5 % de notre échantillon qui déclare avoir retardé l'achat d'un véhicule ou mis en vente un deuxième véhicule dans le ménage." Et s'il est difficile de faire un lien scientifique entre bus gratuit et qualité de l'air, le report de la voiture vers les transports en commun a forcément des conséquences sur la pollution.

Ces maires qui vont au-delà de leurs prérogatives

Et puis il y a ces maires qui vont parfois au-delà de ce qu'ils ont le droit de faire. Dans l'Avesnois, quatre maires ont ainsi pris des arrêtés anti-pesticides. "Qui dit qu'on n'a pas le droit de le faire ?" Cette question, c'est l’un d’entre eux, Alain Rattez, le maire d'Ohain, qui la pose. "Les maires ont en charge la santé des habitants, et moi je l'ai fait dans ce sens. Je ne l'ai pas fait pour interdire aux agriculteurs de travailler." Depuis, le dossier a avancé : la commune a échangé des terres qu'elle possédait, plus éloignées des habitations. Il y a donc les règles, les compétences, et ce que les maires en font.