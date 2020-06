Municipales 2020 : comment les Lavallois envisagent-ils le second tour dimanche ?

Après un premier tour à la veille de la crise du coronavirus largement critiqué, le deuxième se déroulera dimanche 28 juin sous haute surveillance sanitaire. Les bureaux de vote devront respecter la distanciation physique : pas moins d'un mètre entre chaque électeur. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition et chacun devra porter un masque pour aller voter.

Face aux conditions sanitaires, des Lavallois partagés

Le second tour des élections municipales concerne 12 communes en Mayenne, dont Laval. Plus de 3 mois après le premier tour, certains électeurs restent incertains face à la tenue du second tour dimanche. "On verra," annonce une Lavalloise, "s'ils limitent le nombre de personnes dans la salle, ça va aller mais si c'est le cohue, non." D'autres sont plus catégoriques. "Il fallait annuler," déclare un autre électeur, "il ne fallait déjà pas faire le premier tour."

La procuration facilitée

Pour encourager la participation en toute sécurité au scrutin, la procuration a été facilitée. Des permanences ont par exemple lieu en Mayenne pour remplir les documents nécessaires et éviter de se rendre au bureau de vote. La gendarmerie qui enregistre les demandes peut également envoyer quelqu'un chez vous si vous ne pouvez vous déplacer. Certains ont déjà pris leurs dispositions, c'est le cas de ce Lavallois qui ira voter pour quelqu'un d'autre dimanche : "Je vais voter pour quelqu'un qui fait partie des populations dites "fragiles", explique-il, "donc je trouve inutile que ces personnes se déplacent."

A Laval, dimanche, la liste divers gauche menée par Florian Bercault sera face à celle de divers centre conduite par Didier Pillon.