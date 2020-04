Municipales 2020 - Coronavirus : Laval Passionnément lance une enquête auprès des habitants

Si la campagne des élections municipales 2020 s'est subitement arrêtée au soir du premier tour, le 15 mars dernier, en raison du confinement général, lié à l'épidémie du coronavirus, les candidats encore en lice pour le second tour en Mayenne continue de travailler, sans battre le pavé évidemment.

À Laval, la liste de centre-droit, menée par Didier Pillon, Laval Passionnément propose une enquête de satisfaction en ligne à destination des habitants. Objectif : connaître plus précisément les attentes des administrés après le confinement et ce qu'ils espèrent de la future équipe municipale. "Il est clair que les missions de la future municipalité vont changer (...) Il faut penser autrement et réfléchir aux priorités de l'action publique dans les prochaines années" explique l'actuel adjoint à la Culture.

Nous ne sommes pas en campagne

La mairie doit s’investir pour la santé des Lavallois. Dans quel domaine faudra-t-il aller plus loin en priorité ? Est-ce que demain vous seriez prêts à être engagés dans une chaîne de solidarité ? À la sortie de la crise sanitaire, allez-vous changer vos habitudes de consommation ? Telles sont les questions posées dans l'enquête. Un travail de prospection pour Didier Pillon qui assure que la campagne électorale n'a pas repris. "On considère que l’on n’est pas en campagne, les gens ont beaucoup d'autres préoccupations" termine-t-il.