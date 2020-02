Municipales 2020 dans l'Hérault : Les premiers candidats se pressent pour déposer leur liste

Hérault, France

Les élections municipales de mars 2020 ont débuté lundi 10 février pour la préfecture de l'Hérault, à Montpellier. Le dépôt officiel des candidatures est ouvert. D'ici au 26 février prochain, des centaines de candidats vont se présenter dans les bureaux dédiés pour déposer les documents nécessaires. À raison de 343 communes dans le département, la procédure peut prendre du temps.

Rodé à l'exercice, Yves Gruvel, premier adjoint à la mairie de Saint-Jean-de-Cornies depuis 12 ans, a été l'un des tous premiers, dès l'ouverture du bâtiment. Pour son 3ème dépôt de candidature, il a voulu éviter l'embouteillage habituel. "Il y avait une dizaine de personnes devant moi. Je suis venue le premier jour, parce que je sais qu'après l'attente va être encore plus longue, s'amuse-t-il. Il y a quand même pas mal de communes qui vont déposer, _les dossiers sont épluchés candidature par candidature_...il faut le temps de le faire ! J'ai attendu au total une heure et demi. C'est très contrôlé : l'adresse, si on est bien inscrit sur les listes électorales, et ça, pour tous les membres de la liste, et tous les candidats".

Encore plus matinale, Régis Hayat, candidat d'opposition à la mairie de Balaruc-les-Bains, est le premier candidat d'une commune de plus de 3.000 habitants à sortir de la préfecture. Lui découvrait la procédure. "Ils ont bien, bien, épluché tous les documents. Ça a été fait très sérieusement, note ce jeune retraité, à la tête d'une liste écologiste. Ils nous ont remis des certificats de candidature, et puis _quelques conseils pour la suite_, notamment le dépôt de la profession de foi et des bulletins de vote. Ça s'est très bien passé. L'accueil a été formidable, on nous a conduits vers une salle, les agents de la préfecture étaient très sympas. On n'a pas bu le café, mais c'était presque !", plaisante-t-il.

En 2014, lors des dernières élections, le ministère de l'Intérieur avait recensé 21.000 listes dans les communes de plus de 1.000 habitants (soit 9.734 communes), pour un total en France, villages inclus, de 926.068 candidatures en France, soit près d'un électeur sur 50.