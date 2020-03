Municipales 2020 dans le Loiret : les femmes maires resteront largement minoritaires

Quelle place pour les femmes en politique ? La question restera encore d'actualité après le renouvellement de mars aux élections municipales. Et notamment dans le Loiret : les femmes n'y représentent actuellement que 21% des maires, et le chiffre ne devrait guère évoluer à l'issue du scrutin - il pourrait même légèrement reculer...

Un quart des têtes de listes sont des femmes

Aujourd'hui, 69 femmes sont maires dans le Loiret (sur 325 communes). Elles ne sont même que 19 dans les communes de + 1 000 habitants (là où les listes paritaires sont obligatoires), soit une proportion de 15%. Qu'en sera-t-il après le renouvellement des 15 et 22 mars ? Si l'on regarde les candidatures déposées en préfecture, il ne faut pas s'attendre à un grand bouleversement. Dans les communes de - 1 000 habitants (où les listes peuvent être incomplètes et où la parité n'est pas obligatoire), seulement 39% parmi les 2 961 candidats sont des femmes. Et dans les communes de + 1 000 habitants, seulement 24% des têtes de listes sont des femmes (54 sur 228).

Une faible proportion qui n'étonne pas vraiment Chantal Hureau, membre de l'association Elles aussi 45, qui milite pour la parité en politique. "Malheureusement, les mentalités évoluent très lentement, regrette-t-elle. Les femmes ont beaucoup plus de mal à prendre des responsabilités à l'extérieur du foyer : c'est toujours ces habitudes passées qui persistent, ces stéréotypes au détriment des femmes, cette domination masculine qui s'exacerbe quand il s'agit de rivalité des postes."

Dans le détail, on peut d'ores et déjà dire que dans 6 communes de + 1 000 habitants, le maire ne sera plus une femme après le scrutin de mars (la maire sortante ne se représente pas, et il n'y a qu'une seule liste menée par un homme) : Ardon, Boiscommun, Le Malesherbois, Nogent-sur-Vernisson, Saint Lyé-la-Forêt et Vienne-en-Val. Ce sera compensé partiellement par 5 communes où la situation est inverse (le maire sera forcément une femme à la place d'un homme qui ne se représente pas, il n'y a pas de liste concurrente) : Chanteau, Corbeilles, Fontenay-sur-Loing, Nibelle et Sainte Geneviève-des-Bois.

11 communes sûres d'avoir une femme maire dans le Loiret

Dans 2 communes, le maire changera mais restera une femme : Le Bardon (où Martine Mahieux laisse la place à Michèle Mazy-Vilain) et et Vimory (où Bernadette Absolu sera remplacée par Valérie Bascop). A noter également que 3 femmes maires sont sûres d'être réélues : Florence Bonduel (Bouzy-la-Forêt), Danielle Gressette (Bray St Aignan) et Pauline Martin (Meung-sur-Loire) car aucune liste n'a été déposée contre elles. Enfin, quel que soit le résultat, le maire de Châteauneuf-sur-Loire restera une femme (2 listes ont été déposées, l'une menée par la maire sortante Florence Galzin, l'autre conduite par Monique Lemoine). Au total, 11 communes de + 1 000 habitants sont donc d'ores et déjà sûres d'avoir une femme maire à l'issue du prochain scrutin municipal dans le Loiret.

Pour Elizabeth Blachais-Catoire, qui s'apprête à quitter sa fonction de maire à Ardon après un seul mandat, "il faudra encore une génération pour que les femmes passent ce cap d'oser prendre des responsabilités politiques." Et de souligner : "J'arrête parce que j'ai 75 ans, et j'ai été ravie d'avoir été la première femme du village à avoir été maire. Mais au début, j'ai dû affronter un certain scepticisme : la tradition politique pèse encore très lourd, surtout dans une commune semi-rurale de 1 300 habitants comme Ardon. Et cette tradition fait que les femmes manquent de confiance en elles. Pourtant, je suis persuadée que la fonction de maire correspond bien à l'esprit féminin : les femmes sont polyvalentes et multi-tâches, or un maire doit savoir être polyvalent !"

Il faut enfin ne pas perdre de vue qu'il n'y a aucune obligation de parité dans les intercommunalités, ni dans le "fléchage" des élus appelés à siéger, ni bien sûr dans la composition des exécutifs. Le Loiret compte 16 intercommunalités, dans lesquelles la part des femmes actuellement n'est que de 36% parmi les élus et 25% parmi les présidents.