Municipales 2020 : dans les Pyrénées Atlantiques, les candidat hommes dominent toujours

Les élections municipales se rapprochent. A compter de dimanche, plus que 15 jours avant le premier tour. Les dernières candidatures sont déposées depuis jeudi dans les sous préfectures et la préfecture de Pau. Dans les Pyrénées Atlantiques, 11 088 candidats sont enregistrés.

4023 se présentent pour la première fois. Les sortants sont 7065. Tous visent l'un des 7392 sièges à pourvoir dans le département. Pour les départager, 508 507 électeurs français et 5203 électeurs européens. Sur les 546 communes des Pyrénées Atlantiques six d'entre elles, toutes en Béarn, n'ont aucun candidat (Arrien, Uros, Higuères Souye, Pardies Pietat, Etsaut et Escout).

Record du nombre de listes à Biarritz

Les 158 communes du Pays Basque, sont, elles, dotées d'au moins un candidat et/ou une liste. Biarritz (ex-æquo avec Pau) détient le record des candidatures avec 7 listes. Loin derrière, on trouve 5 listes par exemple, à Bayonne, Ascain et Ciboure.

Plus de femmes mais les hommes dominent toujours

Cette année, le nombre des candidates têtes de liste ne cesse de croître. A Biarritz comme à Anglet deux femmes sont têtes de listes. On en trouve au moins 15 dans les communes de plus de mille habitants (Biarritz, Anglet, Saint Jean de Luz, Hendaye, Bidart, Guethary, Ciboure, Ascain, Cambo les bains, Bardos, Hasparren, Larressore, Bidache, Tardets et Biriatou). A Biarritz lors des municipales précédentes il y avait huit listes, toutes emmenées par des hommes.

En revanche, on ne compte que des hommes à Bayonne (la plus importantes des communes du Pays basque). Dans le département, le candidat mâle domine toujours la municipale : 57% d'hommes contre 43% de femmes. Tous les renseignements sur les listes de cette municipale 2020 seront officialisés lundi prochain sur le site de la préfecture.