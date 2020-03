Municipales 2020 : Dans près d'1/3 des communes du Var, il n'y aura qu'une liste

Près d'une cinquantaine de communes dans le Var ne va présenter qu'une liste au premier tour des municipales le 15 mars prochain. Situation inédite dans le département qui concerne de tous petits villages répartis dans tout le département comme par exemple Brenon avec ses 31 habitants, la Martre ou encore Tourrettes, Villecroze et Callas. Mais aussi des communes plus importantes en nombre d'habitants comme Gassin ou encore la Londe-les Maures avec ses plus de 10 000 habitants.

"C'est quasiment un plein temps"

Une première explication à cette situation est à chercher sans doute du côté de la charge que représente le mandat d'un maire, notamment dans une petite commune. A Chateaudouble par exemple, Georges Rouvier aurait bien passé la main cette fois ci, mais faute de candidat, il reste. " Dans les petits villages, la mission de maire est de plus en plus difficile. Aujourd'hui, ça n'est pas un métier d'être maire, mais c'est quand même un plein temps que nous faisons" détaille celui qui s'apprête donc à rempiler pour un quatrième mandat.

" Il faut des compétences"

Un plein temps d'autant qu'il faut gérer les affaires de sa commune mais aussi siéger dans les différentes collectivités locales comme les communautés de communes ou d'agglomérations. Et puis il faut des connaissances multiples dans des domaines très variés. Et cela nécessite de l'expérience. Jean-Pierre Véran, actuel maire de Cotignac, et président de l'Association des maires du Var, le confirme : "J'avais prévu de m'arrêter mais les copains m'ont demandé de continuer car je connais parfaitement les dossiers". Alors l'unique candidat à sa succession rempile aussi mais a trouvé la solution pour préparer la suite : "J'ai rajeuni ma liste et j'ai réussi à fédérer autour d'un projet. Les gens qui sont venus avec moi, ils ne veulent pas prendre ma place pour le moment. Ils veulent au contraire que je les accompagne. Cela prouve que cela les intéresse mais ils ont besoin d'être formés et ils ne veulent pas partir comme ça à l'aventure". "Les maires qui sont à la tête de leur commune ont géré particulièrement bien leur commune. De sorte que les gens aujourd'hui qui ont l'ambition de se présenter, il faut qu'ils soient conscients que ça n'est pas une tâche aussi facile que ça. Et que les élus qui ont travaillé, l'ont fait avec beaucoup de sérieux, de conviction, et de passion" poursuit encore le président de l'Association des Maires du Var.

"Il faut voter"

La tentation alors dans ces communes pour les électeurs, peut-être encore plus qu'ailleurs pourraient donc bien être de ne pas se déplacer puisqu'après tout, tout est déjà joué. Mais cela serait une erreur. "Le mot d'ordre est clair vis à vis de la population. Si vous partagez notre projet, il faut aller voter. Et massivement. Pour que nos communes aient une place significative dans l'échiquier départemental et régional. Nous avons un désengagement important de l'Etat. Et si nous voulons réaliser des projets structurants sans augmenter les impôts, il faut avoir comme partenaire la Région et le Département. Alors, oui, j'ai besoin que la Londe continue de peser sur l'échiquier départemental et régional. Pour cela, il faut être légitime. Et il faut donc qu'il y ait un vote massif" martèle François de Canson, le maire de la Londe-les Maures, qui lui aussi, briguera donc un nouveau mandat, sans concurrent direct.