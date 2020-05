Les habitants de 56 communes du département de l'Hérault sont appelées aux urnes le 28 juin prochain pour le second tour des élections municipales, reportées à cause de la crise du covid-19. France Bleu Hérault fait le point.

Municipales 2020 : dans quelles communes y aura-t-il un second tour dans l'Hérault ?

Trois mois et demi après un premier tour mouvementé, les 5.000 communes de France qui n'ont pas élu leur maire dès le premier tour des élections municipales vont pouvoir organiser le second tour. Ce devrait être le 28 juin prochain, si les conditions sanitaires le permettent. Dans le département de l'Hérault, 56 communes sur 343 sont concernées par ce second tour.

Communes de plus de 1.000 habitants

Le vote, très morcelé au premier tour, a permis a beaucoup de listes de passer la barre des 10%, qualificative pour le second tour dans les communes de plus de 1.000 habitants. Seules les communes de Candillargues et Saint-Mathieu-de-Tréviers verront deux listes s'opposer. Dans le reste des 35 communes concernées, il y aura des triangulaires, des quadrangulaires, voire des quinquangulaires le 28 juin prochain.

Des triangulaires dans 19 communes

Montpellier

Lunel

Villeneuve-les-Maguelone

Grabels

Pérols

Prades-le-Lez

Lunel-Viel

Corneilhan

Magalas

Neffiès

Montferrier-sur-Lez

Cournonterral

Marsillargues

Assas

Mèze

Poussan

Saint-Martin-de-Londres

Vailhauquès

Viols-le-Fort

Des quadrangulaires dans 11 communes

Agde

Frontignan

Mauguio

Castelnau-le-Lez

Saint-Jean-de-Védas

Lodève

Bédarieux

Pézenas

Maraussan

Alignan-du-Vent

Saint-André-de-Sangonis

Trois communes voit choisir parmi 5 listes

Sète

Villeneuve-lès-Béziers

Clermont-L'Hérault

Communes de moins de 1.000 habitants

Dans les communes de moins de 1.000 habitants, les élections se font candidat par candidat aux postes de conseillers municipaux. 21 communes de l'Hérault doivent organiser un second tour pour compléter les sièges restés vacants à l'issu du premier tour.

Azillanet

Cabrerolles

Cruzy

Ferrals-les-Montagnes

Ferrières-Poussarou

Graissessac

La Livinière

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries

Lacoste

Minerve

Mons

Murles

Riols

Rosis

Saint-Jean-de-Minervois

Saint-Martin-de-l'Arçon

Saint-Nazaire-de-Ladarez

Soubès

Vacquières

Vélieux

Villemagne-l'Argentière

