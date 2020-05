Alors que le second tour des élections municipales a été fixé au 28 juin, les candidats repartent en campagne. A Laval, les listes de gauche menées par Florian Bercault et Isabelle Eymon ont fusionné pour donner "Demain Laval Ensemble, Écologique et Solidaire".

Municipales 2020 : "Demain Laval ensemble, écologique et solidaire", la liste menée par Florian Bercault

Isabelle Eymon et Florian Bercault mènent une liste commune pour le second tour des municipales à Laval.

A l'issue du premier tour des municipales, le 15 mars dernier, la liste de gauche menée par Florian Bercault est arrivée en deuxième position avec 33,81% des voix et la liste écologiste d'Isabelle Eymon en troisième position avec 17,58%. Les deux têtes de liste ont choisi de s'unir et donc de fusionner en vue du second tour, programmé le dimanche 28 juin.

Cette liste s'appelle "Demain Laval Ensemble, Écologique et Solidaire". Les membres de cette liste seront présentés la semaine prochaine mais on sait déjà que Florian Bercault sera la tête de liste et logiquement Isabelle Eymon occupera la deuxième position.