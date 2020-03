Municipales 2020 : des mesures en Moselle à cause du Coronavirus

Il perturbe déjà l'économie, le monde spectacle, de l'événementiel, les rencontres sportives... Le Coronavirus s'invite également dans les élections municipales 2020 en France, dont le premier tour se tient ce dimanche 15 mars. Pour protéger les électeurs comme les personnes chargées de tenir les bureaux de vote, le gouvernement a adressé des recommandations aux maires, organisateurs du scrutin.

à lire aussi DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce mercredi

Des aménagements, mais une mécanique bien huilée

"Nous avons été destinataires d'une circulaire concernant les dispositions à prendre" explique Celeste Lett. Le maire (pour quelques jours encore) de Sarreguemines est aussi le président de l'Association des maires de Moselle. Il détaille notamment la disposition des isoloirs sans rideaux pour éviter aux votants de toucher le tissu, les stylos que les électeurs sont invités à apporter eux même pour signer les feuilles d'émargement, la possibilité de poser des marquages au sol pour espacer les personnes dans les files d'attentes... Des conseils que les services "mettent en place sans difficultés." L'organisation d'une élection est en effet, à Sarreguemines comme ailleurs, une mécanique bien huilée. Seul problème : le gel hydroalcoolique qui manque. "Nous avons fait une commande de gel mais nous ne l'auront pas." Des points d'eau avec du savon seront donc mis à disposition des électeurs.

à lire aussi Coronavirus : les mesures de précaution prévues pour les élections municipales

Crainte d'une forte abstention

Concernant les indispensables assesseurs, seuls une dizaine à Sarreguemines ont fait défection. "Les plus âgés, ont préféré laisser leur place, mais on pourra sans problème les remplacer" assure Céleste Lett.

On fera tout le possible pour que ces élections se passent au mieux

Enfin, face au risque d'une abstention massive, l'Association des maires de France a demandé au gouvernement d'assouplir la délivrance des procurations pour éviter aux personnes vulnérables de se déplacer. "On a la crainte d'un taux d'abstention important. L’électorat d'un certain âge est le plus assidu, on risque d'augmenter le taux d’absentéisme." Malgré tout, les opérations de vote ne devraient pas être trop perturbées par cette crise. "On fera tout le possible pour que ces élections se passent au mieux" conclut l'élu mosellan.