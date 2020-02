Municipales 2020 : deux candidats du Rassemblement National en Savoie

Savoie, France

"Ne pas s'éparpiller", faire "une campagne de bon sens" et "logique" Ce sont les mots de Brice Bernard, le délégué du Rassemblement National en Savoie, pour expliquer la présence de seulement deux listes déclarées et estampillées RN aux prochaines élections municipales sur l'ensemble du département. Autrement dit, se concentrer sur des villes gagnables : à Saint-Jean-de-Maurienne, "le choix est stratégique. Aujourd'hui un électeur sur trois vote pour le RN sur la commune" estime Brice Bernard, en se référant aux bons résultats du parti lors des dernières élections. "Et qui plus est, on a la bonne personnalité, Marie Dauchy, qui travaille le secteur depuis des années maintenant. C'est exactement pareil pour _Saint-Nicolas-la-Chapelle_", où la tête de liste Tanguy Burnet-Merlin a demandé et obtenu le soutien du RN.

Marie Dauchy à Saint-Jean-de-Maurienne

A Saint-Jean-de-Maurienne, les conditions sont bonnes selon Marie Dauchy, qui se veut confiante, et décrit une ville qui décline : "c'était une ville à 10 000 habitants, aujourd'hui on est en dessous de 8 000". Elle dit vouloir redynamiser la ville, multipliera des actions en faveur des commerçants et du centre-ville. Marie Dauchy rappelle également le score élevé (27%) du Rassemblement National aux dernières élections. Ses parents sont commerçants à Saint-Jean-de-Maurienne, "j'ai choisi le secteur déjà aux législatives". Marie Dauchy a été candidate aux législatives, aussi aux européennes, chaque fois avec l'étiquette RN. Elle est élue régionale. Ce vendredi soir, elle joue le rassemblement : "pour cette campagne, j'ai été rejointe par des personnalités qui ne sont pas encartées, notamment beaucoup de gens qui viennent de LR."

A Aix-les-Bains, une troisième liste ?

Aux dernières élections municipales en 2014, une liste RN était candidate à Aix-les-Bains. Des discussions sont actuellement en cours pour un rapprochement avec la liste de Christian Derenty.