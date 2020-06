Municipales 2020 : deuxième tour indécis à La Rochelle

Jean-François Fountaine, le maire sortant de La Rochelle aime peut-être bien cette place de "second" au premier tour de l'élection municipale. Une position qu'il avait déjà en 2014, et qu'il retrouve une nouvelle fois cette année. Mais la donne n'est pas la même. Il y a six ans, Anne-Laure Jaumouillé du Parti socialiste, pourtant arrivée en tête avec plus de 30% des voix, ( 28,79% pour Jean-François Fountaine ) s'était finalement retrouvée derrière au deuxième tour avec plus de 40% contre 43% pour Jean-François Fountaine. Le reste des voix était parties à Dominique Morvant de l'Union de la droite.

La surprise, c'est le maintien de Jean-Marc Soubeste, le candidat d'Europe Ecologie les verts.

Cette fois, la droite n'est pas au deuxième tour. Bruno Léal avec un peu plus de 7% n'a pas pu se maintenir, mais le combat reste à trois. La surprise, c'est le maintien de Jean-Marc Soubeste, le candidat d'Europe Ecologie les Verts. Sa liste pointe à 16,70%, loin, très loin des 6% de 2014.

Jean-Marc Soubeste, candidat EELV - Site municipales 2020 de Jean-Marc Soubeste

Les écologistes s'invitent à la danse finale

Si à l'époque, pour exister, les écologistes se sont ralliés à Jean-François Fountaine, cette fois, ils s'invitent à cette danse finale, sans fusion et sans complexe. Pour Jean-Marc Soubeste, la tête de liste des verts :

"Le débat politique, tel qu'il s'est imposé aux Rochelais depuis deux ans maintenant, depuis qu'olivier Falorni s'est déclaré candidat, c'est finalement l'opposition de deux personnes qui se connaissent très très bien, qui ont travaillé très longtemps ensemble, et qui finalement portent le même projet de développement du territoire. Là il y a la possibilité de faire le choix entre une candidature de gauche et écologiste qui défend l'urgence sociale et l'urgence climatique et puis deux candidatures qui proposent de renouveler un projet qui depuis 30 ans nous conduit dans le mur."

Un candidat écologiste qui veut aussi mettre en avant un projet de mise en place d'un minimum social d'urgence à destination des jeunes en situation de précarité.

En face, Jean-François Fountaine ne désarme pas

Jean-François Fountaine, le maire de La Rochelle © Maxppp - Jean-christophe Sounalet

Les verts ont perdu toute capacité d'action à La Rochelle - Jean-François Fountaine -

Pas de fusion avec la liste des verts, et dans le même temps ralliement de Bruno Léal, le candidat de droite à Olivier Falorni. Jean-François Fountaine balaie d'un revers de main les derniers rebondissements de campagne de l'entre-deux-tours. Pour le maire sortant :

" Je pense que les verts ont perdu toute capacité d'action à La Rochelle, c'est dommage, parce que je pense que l'on avait fait ensemble du bon travail. Mais en faisant ce choix, ils se "marginalisent", puisqu'ils n'ont aucun espoir de pouvoir remporter l'élection municipale qui se jouera entre le député et moi. Quant à ce ralliement de Bruno Léal à Olivier Falorni, je ne suis pas surpris. Ils ont les mêmes idées. Ils veulent garder des voitures sur le port, avec même le projet de créer un tunnel pour Bruno Léal. Sincèrement, ce serait un grand retour en arrière sur l'environnement pour notre ville."

"Il faut mettre en place un dispositif zéro chômeurs dans nos quartiers - Jean-François Fountaine -

Un maire fier des actions de réhabilitation en cours dans le quartier de Villeneuve-les-Salines, et qui attend beaucoup des travaux de la gare de La Rochelle et du quartier de Tasdon avec ses marais. "Il faut en plus je crois aujourd'hui, mettre en place un dispositif zéro chômeurs dans nos quartiers, s'associer pendant un temps aux mesures gouvernementales pour mieux combattre le chômage longue durée."

Olivier Falorni, lui, est donc bien placé à l'approche de ce deuxième tour. Le député de la première circonscription de La Rochelle et de l'Ile-de-Ré, réélu avec 69% se retrouve avec plus de 33% des voix au premier tour de la municipale. L'écart est faible avec son poursuivant, le maire sortant est 0,6% derrière.

Olivier Falorni, député et candidat à la mairie de La Rochelle © Maxppp - Vincent Isore

Le ralliement de Bruno Léal, le candidat de droite et de ses 7% ? Il s'en félicite, mais recadre de suite, et précise qu'aucune négociation n'a été faite. "Ce ralliement n'est pas signe de fusion. Pas de changement de programme, nous gardons le cap."

La Rochelle devient de plus en plus un archipel social, un assemblage de quartiers qui ne se comprennent plus. - Olivier Falorni -

Au delà de son programme, Olivier Falorni regrette ce fossé qui semble se creuser entre les différents quartiers.

" Ce que je constate aujourd'hui, c'est La Rochelle devient de plus en plus un archipel social, un assemblage de quartiers qui ne se comprennent plus. Je souhaite que La Rochelle devienne une ville/ village du XXIième siècle. Ville au sens rayonnement, et village au sens où chacun fait attention à l'autre. Il faut que notre ville redevienne fidèle à l'âme de son histoire, qu'elle soit une communauté de destins."

Des candidats, avec des projets, des ambitions. Les Rochelais et les Rochelaises trancheront le dimanche 28 juin. Au premier tour un peu plus de 38% des électeurs s'étaient déplacé pour aller voter.

Des candidats que nous retrouverons en débat le mercredi 24 Juin de 8 heures 15 à 9 heures sur France Bleu La Rochelle. Un débat que vous retrouverez également en direct sur internet et notre application France Bleu.