Municipales 2020 : explosion du nombre de logements à Arcangues

Arcangues, France

Globalement, la vie est belle à Arcangues. C'est ce qui ressort de l'avis de bon nombre d'habitants quand on leur pose la question. La commune qui héberge la tombe de Luis Mariano compte 3240 Arrangoiztar selon les derniers chiffres de l'INSEE, soit 65 de plus que 10 ans auparavant.

Logement

Une faible augmentation du nombre d'habitants qui surprend quand on voit le nombre de logements en construction dans la commune et qui ont déjà été construit. En 10 ans, le nombre de logements est passé de 1468 à 1712, soit une augmentation de 16%. Dans ces chiffres, l'information principale, c'est que ce sont les résidences secondaires qui augmentent le plus, ainsi que les logements vacants.

De nombreuses constructions de logements sont en cours à Arcangues en ce moment © Radio France - Anthony Michel

Mobilité vers Bayonne

Outre cet enjeu majeur dans la commune, les habitants souhaiteraient être mieux desservis en bus. Depuis septembre dernier, la ligne 52 part de Bayonne jusqu'à Arcangues. "Ca serait bien qu'il y en ait plus" estime Claudine une habitante et utilisatrice de la ligne. Car le transport est aussi un point importante pour cette commune dont de nombreux habitants doivent se rendre vers la côte tous les matins pour travailler, et qui doivent subir les embouteillages de plus en plus important sur l'entrée de Bayonne autour du rond-point de Maignon.

Le bus sert de nombreux points à Arcangues et emmène les habitants jusqu'à la place des basques à Bayonne © Radio France - Anthony Michel

Enfin, certains habitants aimeraient davantage de services dans le centre-ville comme par exemple un distributeur de billets. Le plus proche étant à 3km du centre bourg. Certains habitants souhaiteraient quant à eux une boulangerie par exemple, qu'il n'y a pas pour le moment. La seule épicerie du village est un Vival qui doit d'ailleurs cette année s'agrandir dans des locaux proches de l'actuel et augmenter considérablement sa surface de vente.