Municipales 2020 : Duel à Rochefort pour le second tour

Le maire sortant Les Républicains Hervé Blanché d'un côté, le divers gauche et ancien membre de l'opposition Rémi Letrou de l'autre, ils ne sont plus que deux candidats à pouvoir prétendre au poste de maire de Rochefort. Si le premier tour n'a surpris personne, l'entre deux tours a viré à l'ubuesque

De l'aveu même de Rémi Letrou, "le premier tour était conforme à ce que l'on attendait". C'est-à-dire, le maire sortant Les Républicains de Rochefort Hervé Blanché en tête avec plus de 44% des voix, très largement devant Rémi Letrou, crédité de 21,58% des suffrages et le centriste Alexis Blanc, choisi par 14% des électeurs rochefortais. Un résultat beaucoup moins indécis que lors des précédentes élections en 2014. Hervé Blanché était alors deuxième au soir du premier tour à quelques dizaines de voix seulement derrière le maire sortant de l'époque André Bonnin et devant Alexis Blanc, déjà, qui avait récolté 20% des voix.

L'imbroglio Alexis Blanc

Avec plus de 10% des voix au premier tour, Alexis Blanc aurait dû être présent au second mais un invraisemblable imbroglio l'en a empêché. Alors que Rémi Letrou avait annoncé une fusion de leurs deux listes, annonce démentie quelques heures plus tard par Alexis Blanc qui accuse même Letrou d'avoir fait un faux document. Il veut alors déposé sa propre liste. Refus de la sous-préfecture car neuf de ses colistiers figurent déjà sur la nouvelle liste déposée un peu plus tôt par Rémi Letrou. Le recours auprès du tribunal administratif n'y fera rien, Rémi Letrou sera bien, le 28 juin, le seul représentant de l'opposition.

"Rémi Letrou sait très bien qui est Alexis Blanc, il a voulu vendre son âme au diable, qu'il assume."

Rémi Letrou a lui pris cette histoire " avec la plus grande sérénité. Des décisions de justice ont été rendues, on s'y conforme, il n'y a plus rien à rajouter". Pas de quoi le fragiliser en tous cas d'après lui : "au contraire, notre liste n'a pas vraiment changé, le noyau dur est toujours là, on a intégré des éléments qui viennent la renforcer. Aujourd'hui, on est plus fort que jamais". Pas vraiment l'avis d'Hervé Blanché : " on me fait croire que dix ou neuf personnes peuvent avec des sensibilités différentes qui ne se connaissent pas peuvent se réunir entre les deux tours. Mon équipe, ça fait des mois qu'on discute, qu'on débat pour aboutir à programme". Mais il se refuse à l'excès de confiance et affirme ne pas se soucier de cet imbroglio. "Franchement, leurs magouilles ne m'intéressent pas. Rémi Letrou sait très bien qui est Alexis Blanc, il avoulu vendre son âme au diable, qu'il assume. "

Rémi Letrou, pour "un Rochefort du futur"

Seul opposant donc au maire sortant Les Républicains, le divers gauche Rémi Letrou, soutenu par les Verts, veut incarner la rupture et l'innovation. "Une ville qui retrouve un rayonnement national, autour de son histoire et de l'arsenal, qui retrouve une économie et une prospérité car Rochefort souffre d'une mono-économie tournée uniquement vers l'aéronautique et surtout une ville en transition, c'est-à-dire qui met des espaces verts un peu partout, qui mobilise la question de la mobilité à vélo ou à pied, qui redevient joyeuse."

Tout ce que, d'après lui, Hervé Blanché n'a pas fait en 6 ans de mandat : "il n'a rien fait, tous les grands projets qu'il a voulu mener sont tombés à l'eau, l'hôpital de la Marine, l'hôpital civil, le thermalisme, il confisqué la parole des Rochefortais, nous on veut redonner une vie démocratique à Rochefort".

"La continuité" pour Hervé Blanché

"Pourquoi changer quand les choses vont bien ? La maison de Pierre Loti c'est lancé, la rénovation des logements c'est lancé mais il faut du temps pour que ça aboutisse. " Le maire sortant s'appuie sur son expérience et ses résultats après 6 ans de mandat. "Les investisseurs veulent venir à Rochefort, il y a 6 ans la ville n'était pas du tout attractive et puis contrairement à ce que certains peuvent dire on a toujours été très attentifs à notre environnement, ce sont des sujets qui nous tiennent à cœur, d'améliorer le quotidien des Rochefortais."

