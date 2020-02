Municipales 2020 : duel nationaliste à Prunelli di Fium'Orbu

Prunelli di Fium'Orbu est une vaste commune qui s'étend sur 47 km², avec un versant montagne de plus en plus déserté et un versant littoral en plein boom démographique.

Prunelli di Fium'Orbu a connu un bond démographique de 30 % en l'espace de 20 ans et compte aujourd'hui plus de 3.700 habitants. La commune est depuis quelque temps associée à son centre d'enfouissement des déchets, objet de la discorde entre élus de la Collectivité de Corse et collectifs de riverains. La commune est aussi célèbre pour son feuilleton politico-judiciaire, l'époque où Pierre-Siméon de Buochberg avait dû rendre son fauteuil, suite à une condamnation de cinq ans d'inéligibilité.

En janvier 2019, les électeurs sont donc repassés aux urnes, et c'est le docteur André Rocchi qui avait rassemblé la majorité des suffrages avec une équipe affiliée à Femu a Corsica et au PNC. Le maire sortant aura un seul opposant, Esteban Saldana, se définissant lui aussi comme nationaliste d'ouverture. La majorité précédente ne présente aucune liste pour ces Municipales 2020.