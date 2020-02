Municipales 2020 : E Piazzole font de la résistance !

Corse, France

Situé à 450 mètres d'altitude, Piazzole a connu le sort de nombre de nos villages de montagne et vu sa population diminuer au fil du temps, elle a été divisée par 2 depuis les années soixante pour arriver désormais à une quarantaine d'habitants à l'année, 70 au pic estival du mois d'aout.

A sa tête depuis 2014, Paul-Jean Emmanuelli, sollicite un nouveau mandat et ne se laisse pas décourager par un quotidien pourtant semé d'embuches : réseau routier, communications, finances, intempéries les problématiques sont nombreuses et difficile d'y faire face avec un budget annuel de 60 000 euros. Malgré tout à Piazzole l'heure est à la résistance, l'amour du village pousse plusieurs actifs à s'y installer bien que l'absence de services et d'aides publiques compliquent la vie sur place. Administration, scierie, Eaux d'Orezza, qu'ils travaillent en plaine ou dans les communes voisines ils sont quelques-uns à avoir fait le choix de la passion, et des racines, des valeurs centrales pour le maire qui se fait un devoir de les maintenir.

Reportage, carnet de campagne à Piazzole

