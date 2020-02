Municipales à Nîmes : Daniel Richard dévoile de nouveaux colistiers et une partie de son programme

Nîmes, France

Daniel Richard, le candidat écologiste aux municipales à Nîmes a présenté ce lundi 32 nouveaux co-listiers. Des hommes et des femmes issus du PS, d'EELV, de Génération Ecologie, du PRG, de la France Insoumise et de la société civile. Parmi eux, des figures connues comme Alain Fabre-Pujol (11e place), conseiller municipal sortant et ancien maire adjoint de la municipalité Clary, entre 1995 et 2001. " Quand il y a des têtes nouvelles qui apparaissent dans la vie publique, c'est normal qu'il y ait des anciens qui accompagnent et qui fassent part de leur expérience."

"Quand on avait été élu, il y a quelques années, il avait fallu attendre la fin de l'été pour s'apercevoir qu'en termes de trésorerie, on n'avait pas l'argent pour payer le personnel. Ça fait peut-être partie des petits handicaps de départ qu'on peut éviter à cette nouvelle équipe."

"On se retrouve à 99% sur l'écologie"

Autre ancienne élue présente sur la liste de Daniel Richard (24e place), Catherine Bernié-Boissard, conseillère municipale et communautaire sortante d'opposition. "Cette liste me parait la plus ouverte à gauche d'abord parce qu'elle associe plusieurs partis de gauche et EELV. C'est aussi la liste la plus ouverte aux préoccupations actuelles de la société." Et parmi elles, l'écologie. "On se retrouve à 99% sur ce sujet" précise Karine Voinchet de la France Insoumise. "La transformation écologique de la ville et de l'agglomération est la seule à même de répondre aux urgences sociale, environnementale et économique qui frappent déjà durement la population nîmoise" renchérit Daniel Richard. Parmi les propositions : la rénovation énergétique des bâtiments municipaux, le développement du tri sélectif pour à terme fermer l'incinérateur, la revégétalisation des espaces publics pour faire baisser la température en été ou encore le retour le plus rapide possible à une gestion publique de l'eau.

9 candidats sont déclarés à Nîmes :

Jean-Paul Fournier (maire sortant), Choisissons Nîmes

Daniel Richard, "Nîmes, une ville nommée Désir " EELV-PS-LFI

Yoann Gillet, RN

Yvan Lachaud, LREM-MODEM

Vincent Bouget, Jo Menut, PC

David Tebib, Nîmes ensemble

Jacques Armando, Debout la France

Michel Severan, Parti citoyen de France

Stéphane Gilli, Nîmes animaliste