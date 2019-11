Municipales 2020 : EELV a l'ambition de présenter des listes à Reims et Charleville

Reims, France

Ils sont sereins et déterminés. Après la séquence des élections européennes - 11,95 des voix dans le Grand Est et 13,47 en France- le Conseil fédéral d'EELV a décidé de soutenir un maximum de listes ouvertes et autonomes pour les prochaines élections municipales des 15 et 22 mars 2020. Dans 39 des 40 villes françaises de plus de 100 000 habitants, EELV dit qu'il y aura des listes qui vont rassembler les forces écologiques.

Pas d'union de la gauche au premier tour

"Pas question d'un rassemblement avec la gauche" dit Christophe Dumont, le secrétaire général d'EELV qui ajoute "nous travaillons d'abord sur le fond, sur un projet et des propositions et après on verra qui seront les candidats". Il devrait donc y avoir une liste EELV à Charleville-Mézières et une également à Reims. Les deux seules villes ciblées en Champagne-Ardenne. Alimentation, pollution, transports publics, ilôts de fraîcheur en ville: "il nous reste 10 ans pour trouver des solutions locales au réchauffement climatique" dit Leo Tyburce le référent du groupe local de la Marne. EELV qui organise à Reims des réunions thématiques chaque semaine depuis l'été pour rassembler les idées et les forces vives. EELV revendique aujourd'hui une centaine d'adhérents en Champagne-Ardenne selon Christophe Dumont.

Léo Tyburce, référent du groupe local EELV de la Marne © Radio France - Sylvie Bassal

Europe Ecologie Les Verts veut s'appuyer sur une prise de conscience globale des citoyens et lance un appel à tous ceux qui ont marché et marchent pour le climat pour qu'ils s'engagent d'ici mars 2020.