Municipales 2020 : Emmanuelle Lejeune conduira la liste d'opposition "Saint-Lô notre ville"

Saint-Lô, France

A Saint-Lô, les oppositions de gauche et divers droite font front commun face au maire François Brière et ont fondé, dans le cadre des élections municipales de 2020, l'association "Saint-Lô notre ville" qui réunit également des anciens adjoints du maire actuel.

Elue face à Jérôme Virlouvet

La trentaine de membres a voté et désigné Emmanuelle Lejeune pour conduire sa liste aux prochaines élections, liste qui sera sans étiquette. "J'ai proposé ma candidature car je veux une campagne de proximité, à l'écoute des habitants, explique l'élue. Saint-Lô est une ville qui stagne dans un monde qui va de l'avant. Nous voulons que Saint-Lô rayonne pour son dynamisme".

Jérôme Virlouvet, coprésident de l'association s'était également porté candidat. "Elle saura incarner ce rassemblement et la diversité de nos idées", commente l'élu écologiste.

Les membres de l'association "Saint-Lô notre ville" © Radio France - Lucie THUILLET

Elue municipale depuis 2008

Agée de 43 ans, originaire de Saint-Lô, Emmanuelle Lejeune a été élue pour la première fois au conseil municipal de la ville en 2008, sur la liste de l'ancien maire François Digard. Elle a été conseillère municipale déléguée à la famille et à l'enfance entre 2008 et 2014, avant d'être réélue en 2014 et de siéger dans l'opposition.