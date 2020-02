À l'approche des municipales 2020, on fait le bilan du mandat qui s'achève à Chevigny-Saint-Sauveur, celui du maire Guillaume Ruet (LR). Mobilité, culture, budget : promesses tenues ou non tenues ? Les habitants de la quatrième commune de Dijon Métropole se prononcent.

Municipales 2020 en Côte-d'Or : promesses tenues et non tenues à Chevigny-Saint-Sauveur

Chevigny-Saint-Sauveur, France

Les 15 et 22 mars prochain nous élirons nos conseillers municipaux et nos maires. France Bleu Bourgogne fait le bilan des mandats dans diverses communes, ce lundi 27 janvier, nous partons à Chevigny-Saint-Sauveur, commune d'11 400 habitants au Sud-Est de Dijon. Promesses tenues ou non tenues ? Le maire actuel est Guillaume Ruet (LR) répond aux habitants.

Trois promesses tenues

En 2014, diverses points étaient inscrits sur la profession de foi de la liste Les Républicains "Ensemble pour Chevigny," certains ont été réalisés :

La sécurité , avec l'installation de caméras de surveillance, un renforcement des forces de police et la mise en place du Plan Vigipirate dans les écoles notamment.

, avec l'installation de caméras de surveillance, un renforcement des forces de police et la mise en place du Plan Vigipirate dans les écoles notamment. Le budget de la commune tenu à l'équilibre. En six ans les impôts ont augmenté une fois, de 3 %.

de la commune tenu à l'équilibre. En six ans les impôts ont augmenté une fois, de 3 %. L'ouverture de la médiathèque Lucien-Brenot en octobre 2015, très fréquentée où l'on trouve aussi une ludothèque et un espace internet.

Guillaume Ruet, le maire actuel de Chevigny-Saint-Sauveur (LR) © Radio France - Sophie Allemand

La mobilité, une promesse majeure, non tenue

En 2014, Les Républicains promettaient d'améliorer la desserte en transports en commun

Promesse non tenue pour Régis qui prend tous les jours sa voiture : "pour se rendre en centre de Dijon c'est extrêmement dur. D'où j'habite il faut marcher un kilomètre pour prendre le bus, puis arrivé à Quetigny, il faut prendre le tram."

Le prolongement du tram jusqu'à Chevigny est un vieux serpent de mer. Pour les quatre kilomètres de rames de tram à construire, il faut compter 80 millions d'euros, c'est du ressort de la métropole. Guillaume Ruet priorise donc le renforcement de la ligne de bus 7 : "ce que veulent les Chevignois, c'est un transport en commun qui relie Chevigny à Dijon dans un délai plus rapide qu'aujourd'hui. Pour le tramway il faut compter de très longues années ; le bus peut se faire sans attendre, en quelques mois."

En 2019, une pétition "Pour le Tram à Chevigny" tenue par l'opposition a recueilli 2000 signatures. Dénia Hazzaz a annoncé sa candidature pour 2020 avec la liste "Chevigny au Coeur" (PS). Elle promet le prolongement du tram de Quetigny à Chevigny.

Moins cher que le tram ou même le bus, il y a les déplacements doux : le vélo

L'amélioration des pistes cyclable aussi était une promesse, non tenue pour les habitants : "elles sont où ! Je ne les vois pas ? Il y a en a à quelques endroits mais c'est interrompu. Après on se retrouve sur le trottoir ou la route, ce qui peut être dangereux."

"On a développé un certain nombre de pistes cyclables, comme la rue du 19 mars," répond le maire. Mais il l'admet, ce n'est pas suffisant. Cela arrive explique-t-il : "dans le prochain budget, la Métropole prévoit d'allouer 2 millions d'euros aux pistes cyclables. Moi je demande de relier Chevigny à Quetigny, on attend cela depuis longtemps, il faut compter près de 400 mille euros."

Retrouvez notre "+ info" sur les Municipales à Chevigny-Saint-Sauveur ce lundi 27 janvier 2020 à 7h16 et 8h46 sur France Bleu Bourgogne (98.3 ou 103.7).