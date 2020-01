Municipales 2020 : en immersion à Argenton-sur-Creuse

Les élections municipales 2020 auront lieu les 15 et 22 mars. France Bleu Berry a choisi de donner la parole aux habitants de huit communes berrichonnes : Bourges, Châteauroux, Issoudun, Argenton-sur-Creuse, La Châtre, Saint-Amand-Montrond, Vierzon et Le Blanc. Reportage à Argenton-sur-Creuse.

À Argenton-sur-Creuse, on aborde les élections municipales avec d'abord un soulagement : à partir du 30 mars, un train supplémentaire le soir permettra de rejoindre Paris depuis la gare d'Argenton. Après plus de 18 mois de bataille, le comité de défense de la gare, les habitants et les élus locaux ont obtenu gain de cause auprès de la SNCF. "C'est une bonne nouvelle, j'espère que ça va durer. C'est très important pour la ville. Argenton peut tirer son épingle du jeu. Ça peut permettre de désenclaver ce territoire", soulignent plusieurs habitants.

La question des transports et de la mobilité au cœur du scrutin

Malgré tout, la prudence reste de mise. Dans le cadre de l'ouverture prochaine à la concurrence des lignes ferroviaires françaises, des compagnies étrangères pourraient s'intéresser de près à la ligne POLT. Et la desserte de la gare d'Argenton-sur-Creuse n'est pas forcément assurée.

On parle des trains. Mais les déplacements en voiture sont également une problématique à Argenton. Le stationnement en plein centre-ville pose problème. Tout comme la traversée du centre-ville aux heures de pointe. "C'est très compliqué de se garer. On a plus vite fait de venir à pied que de prendre la voiture. Sauf que tout le monde ne peut pas se déplacer à pied. Il faudrait des parkings en plus", estime une habitante. Le passage de l'autoroute A20 est évidemment un atout. Mais ce n'est pas forcément qu'un avantage. "Aujourd'hui, les gens font au plus simple. Et la simplicité, c'est d'aller à Cap Sud Saint-Maur. En 20 minutes, on y est. C'est facile de se garer. À Argenton-sur-Creuse, nous avons une zone commerciale. Il faut la développer. Et puis, il faut plus d'hôtels pour faire venir plus de monde", explique Jenifer Bigrat, présidente de l'association des commerçants d'Argenton.

Et puis l'appauvrissement des services publics concerne aussi la ville d'Argenton-sur-Creuse. Avec une inquiétude concernant la fermeture du service des impôts aux particuliers d'ici 2022. Rien n'est acté encore mais les syndicats ont déjà alerté la population sur ce risque. "Il faut que le futur maire s'engage pour garder aussi La Poste. Et puis il faut qu'on ait plus de médecins. Beaucoup vont partir à la retraite", s'inquiète un habitant.