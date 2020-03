Municipales 2020 : en immersion à Châteauroux

Les élections municipales 2020 auront lieu les 15 et 22 mars. France Bleu Berry a choisi de donner la parole aux habitants de huit communes berrichonnes : Bourges, Châteauroux, Issoudun, Argenton-sur-Creuse, La Châtre, Saint-Amand-Montrond, Vierzon et Le Blanc. Reportage dans la cité castelroussine.

Ce matin-là, il y a du monde rue de la Poste à Châteauroux. La toute nouvelle enseigne FNAC, qui a ouvert ses portes début décembre, attirent les curieux. En face, deux vitrines vides font triste mine. "Il y a un nombre de boutiques fermées ici, c'est inquiétant, souligne une passante. Allez donc voir rue Bertrand... Ou bien sur la toute nouvelle place Napoléon..."

Constat que veut immédiatement tempérer Cathie Delvallée, présidente de l'association des commerçants de Châteauroux : "Ces dernières années, le solde est positif entre les fermetures et les ouvertures. Sur un précédent mandat, on avait un maire qui avait favorisé les zones commerciales. Là, non. Il y a une politique de re-dynamisation du centre-ville, avec par exemple la mise en place des bus gratuit, l'arrivée de grosses enseignes...Mais c'est vrai que le prix de l'immobilier, place Napoléon par exemple, reste élevé". L'association milite pour la création de davantage de places de stationnement.

En 5 ans, le solde commercial est effectivement positif avec 15 boutiques (commerces ambulants inclus) en plus dans l'agglomération. Quand à la place Napoléon, la mairie tente toujours de trouver une solution pour animer cet espace délaissé, en y proposant par exemple depuis quelques semaines un marché bio le mercredi en fin d'après-midi. Reste à savoir si cela sera suffisant.

19% de la population au chômage

A quelques kilomètres de l'hyper centre, quartier Saint Jean, un groupe d'hommes partage un café en terrasse. "Vous avez vu la gueule de la cité ?" interpelle l'un d'eux. "C'est pas en refaisant une belle place Gambetta à Châteauroux, et en mettant quelques pots de fleurs que ça va changer quelque chose ici. C'est du boulot qu'il faut".

Le bâtiment voisin accueille le Pôle d'Insertion et Médiation de Châteauroux. Plusieurs jeunes patientent pour rencontrer des conseillers, qui les accompagnent dans leur démarches pour trouver un emploi. "Je suis arrivé en 1978 ici. J'ai vu le quartier changé, les barres d'immeubles tomber. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut faire revenir les commerces et occuper les jeunes ici. Mes fils, ils travaillent à 50 km de là, parce qu'ici, il n'y a rien" raconte un retraité. A Châteauroux, tous quartiers confondus, 19% de la population est au chômage.

Une ville plus verte

En face du parvis de la salle de spectacle Equinoxe, Jacqueline gare son vélo. "Je voulais qu'on se rencontre ici pour vous montrer comment la piste cyclable s'interrompt brutalement." Membre de l'association Château roule, elle milite pour qu'une plus grande place soit faite en ville aux véhicules propres. "J'aimerais que le futur élu en charge de la voirie se déplace plus souvent à pied ou à vélo, pour mieux sentir la Ville et mieux comprendre nos contraintes". Elle aimerait aussi que la ville prenne davantage en considération les attentes et l'expertise des usagers au sein des instances décisionnaires.

Qu'on aille voter en bus (gratuit), en voiture, à pied ou à vélo, les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains.