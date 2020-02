Municipales 2020 : en immersion au Blanc

Les élections municipales 2020 auront lieu les 15 et 22 mars. France Bleu Berry a choisi de donner la parole aux habitants de huit communes berrichonnes : Bourges, Châteauroux, Issoudun, Argenton-sur-Creuse, La Châtre, Saint-Amand-Montrond, Vierzon et Le Blanc. Reportage dans la cité blancoise.

Le Blanc, Communauté de communes Brenne - Val de Creuse, France

Le Blanc. 6521 habitants lors du dernier recensement, en 2016. C'est 6 % de moins qu'en 2011. La baisse est moins spectaculaire que dans certaines autres grandes villes du département de l'Indre mais elle n'est pas sans conséquence.

"C'est devenu un village ici. Le Blanc se meurt !" s'agace une vendeuse, derrière son comptoir. "Dans les années 1970, nous étions 2.000 de plus... " regrette un client.

Première conséquence de cette chute démographique : une baisse de la natalité. C'est en s'appuyant sur ce constat que l'ARS et l'hôpital de Châteauroux ont décidé, en octobre 2018, de fermer définitivement la maternité du Blanc.

Justement, Danielle, membre du collectif citoyen Cpasdemainlaveille, nous a donné rendez vous devant l'hôpital. "C'est pas normal que les campagnes se désertifient et que le milieu rural soit ainsi abandonné. A tout point de vue d'ailleurs. Cela concerne tous les services publics... Les impôts vont fermer, il n'y a plus de guichet à la SNCF. Tout passe par internet ! Et pour ceux qui ne savent pas faire alors ?!"

Le collectif citoyen Cpasdemainlaveille précise par ailleurs qu'il ne soutient aucune liste, même si certains de ses membres, à titre individuel, sont engagés sur plusieurs des listes en course.

"On est les Oubliés"

Ce constat est largement partagé par nombre de Blancois, inquiets d'être "Les Oubliés, comme chante Gauvain Sers, vous savez?" déplore une passante.

Moins de monde dans les rues, c'est aussi moins de clients potentiels pour les boutiques. A l'image de ce commerçant qui témoigne anonymement : "Il est vrai que dans la région, le pouvoir d'achat est peu élevé : il y a eu une étude commerciale de faite en 2009. Par foyer fiscal, il y avait 12.800 euros nets après déduction des impôts". Au Blanc, 38% des ménages seulement sont imposables et 13.6% des actifs sont au chômage. D'autres veulent au contraire voir le verre à moitié plein et s'enthousiasment pour le bon dynamisme des boutiques du centre-ville : "Il y a plein de petites boutiques, c'est vivant, c'est agréable ! Moi je voudrais maintenant voir arriver un manager du commerce, une personne qui s'occuperait de la stratégie pour encourager de nouveaux commerçants à s'implanter. Je voudrais aussi que le Blanc reprenne son rôle de capitale de la Brenne ! C'est important pour notre image..."

A deux rues de là, une commerçante insiste : "C'est une ville agréable, les touristes qui viennent ne veulent plus repartir, c'est bien un signe ! Mais c'est vrai qu'il faudrait d'avantage d'entreprises pour créer plus d'emplois..."

Un territoire sinistré

Sur le marché ce jour-là, les parapluies sont de sortie. Les Blancois ont le moral en berne : "rien n'arrive chez nous, ni les trains ni les autoroutes. On est loin de tout. C'est un handicape" commence à expliquer un retraité. Un autre surenchérit : "Pourquoi les jeunes viendraient ? Il n'y a rien. On est des sous citoyens de la République. En revanche, pour payer des impôts, là, on nous oublie pas...".

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains.