Municipales 2020 en Indre-et-Loire : coup de projecteur sur la ville de Chinon

Le maire sortant Jean-Luc Dupont mène la liste de l'Union pour Chinon. Fabienne Colboc députée LREM de la circonscription conduit Vivre Chinon. L'ex député socialiste Laurent Baumel se présente avec la liste DVG et Verts : Chinon C'est Vous et enfin Florence Torossian militante associative "Partageons chinon".

En 2014, Jean-Luc Dupont avait été élu avec plus de 62% face à une gauche divisée en 2 listes menées par Céline Delagarde un peu plus de 22% et Pierre Hervoil un peu plus de 14%.

Cette fois, quatre listes sont en présence avec toutes la même priorité : la revitalisation du centre-ville de Chinon.

La redynamisation du "cœur de ville" priorité pour toutes les listes candidates

Chinon, en bord de Vienne, a une image depuis des années de ville endormie. D'où la volonté de tous les candidats, de travailler sur la redynamisation du centre-ville au pied de la Forteresse pour faire découvrir ses autres atouts : un taux de chômage aux alentours de 7%. C'est moins que la moyenne départementale mais avec un socle de jeunes demandeurs d'emploi sans aucune formation difficile à réduire.

Chinon se situe dans un bassin de population de quelques 24 000 habitants. Les deux plus gros employeurs sont la centrale nucléaire et l'hôpital avec, à eux deux, plus de 3000 salariés.

Le secteur marchand emploie 12 000 personnes et la viticulture plus de 800, tous métiers confondus.

Des atouts repérés par quelques jeunes investisseurs qui depuis 6 ans ont repris 25 commerces à Chinon.

La belle endormie semble commencer à sortir de sa torpeur

Jean-Luc Dupont, maire sortant et tête de liste l'Union pour Chinon

Jean-Luc Dupont © Radio France - ©MA Lescure

"Pour cette élection, je suis dans une continuité d'action après une première partie de mandat consacrée à redresser financièrement la ville, puis nous sommes entrés dans la phase de concrétisation avec le plan national Coeur de Ville" explique le maire sortant.

Le plan national Coeur de ville signé entre l'Etat et la ville en mai 2018 doit permettre à Chinon explique encore Jean-Luc Dupont :"_de rénover un bâti ancien et patrimonial pour le faire entrer dans le XXIième siècle sans le dénaturer". Il ne s'agit pas de rénover pour seulement préserver ce patrimoine, le maire souhaite faire revenir les familles dans le cœur de ville, améliorer l'accessibilité pour les personnes âgées de façon dit-il "a créé une nouvelle dynamique de population qui entraînera forcément une dynamique économique, car le boucher ou le boulanger si ils s'installent en cœur de ville, il faut qu'ils trouvent leur clientèle"._ Même si la convention avec l'Etat ouvre des lignes budgétaires, la municipalité ne pourra pas tout faire et il faudra donc nouer des partenariats public-privé et encourager les investissements privés.

Fabienne Colboc députée LREM tête de liste Vivre Chinon

Fabienne Colboc © Maxppp - ©Vincent Isore

La réflexion et la priorité sont les mêmes pour la députée de la circonscription Fabienne Colboc. Elle aussi a placé le cœur de ville en tête de son programme en rappelant qu'elle "s'est beaucoup investie personnellement puisqu'au départ ce plan national était destiné à des villes de plus grande importance que Chinon entre 20 et 30 000 habitants, j'ai proposé à la préfète d'Indre-et-Loire de soumettre la candidature de Chinon et je me suis battue dans les ministères pour que cette convention soit signée". Elle aussi évoque des partenariats avec le privé et notamment des fonds de dotations qui existent déjà dans d'autres villes pour mener des projets culturels, sociaux ou patrimoniaux. Elle a d'ailleurs rencontré, il y a quelques semaines, la créatrice Agnès B qui a un fonds de dotation personnel et avec laquelle elle va monter un projet dans sa circonscription.

Laurent Baumel, ex-député socialiste tête de liste Chinon c'est Vous

Laurent Baumel © Maxppp - ©Vincent Isore

"C'est en effet un retour et une envie" explique Laurent Baumel après un peu plus de deux ans en retrait, entre les amicales pressions de ses amis et "sa volonté de faire vivre ses valeurs", il a donc décidé de prendre la tête d'une liste de gauche, "et assumée comme telle", à Chinon. Une nouvelle fois, le cœur de ville occupe la première place du programme mais cette fois aussi, les critiques fusent en direction de l'actuelle municipalité et de _"_l'instauration du stationnement payant en centre-ville qui fait fuir les consommateurs et renforce les zones commerciales de la périphérie de la ville". Laurent Baumel préconise donc le retour de la zone bleue pour faire revenir la clientèle. Autre critique : la fermeture de la Maison des associations convertie en programme immobilier : " Il faut s'appuyer sur la vitalité du monde associatif" et de préconiser la réouverture de la maison des associations et de la citoyenneté. "Tout cela" ajoute Laurent Baumel "pour que des choses positives et des échanges humains aient lieu en cœur de ville"

Florence Torossian militante associative tête de liste Partageons Chinon

Forence Torossian et une partie des colistiers - ©F Torossian

L'affiche des municipales à Chinon est complétée par la candidature d'une chinonaise d'adoption, Florence Torossian, installée avec sa famille depuis une dizaine d'années après une carrière en ambassade et comme commerciale dans l'aéronautique. Florence Torossian n'a pas le CV politique des trois autres candidats mais elle a fait une entrée plus que remarquée sur la scène associative chinonaise avec son association Défense du patrimoine de Chinon et de ses environs puisqu'elle a participé au retrait du projet de La Brèche (cet aménagement prévoyait un parking, une crèche, des logements et des commerces au pied de la forteresse)

Florence Torossian souhaite "avant toute dépense nouvelle ou tout lancement de projet, mener un audit dans tous les secteurs de la ville" afin de faire un état des lieux après les deux précédentes mandatures. Avec son association, elle a également apporté la preuve dit-elle "de son engagement pour la défense du centre historique de la ville."