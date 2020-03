Municipales 2020 en Indre-et-Loire : Coup de projecteur sur la ville de La Riche

A La Riche, deux candidats se font face : Le maire sortant, Wilfried Schwartz, 35 ans, ancien PS, candidat divers gauche et Patrice Autant, 52 ans, commercial et ancien conseiller municipal d'opposition, tendance centre droit sans étiquette. Au cœur de leur campagne, une ville aux enjeux divers.

Wilfried Schwartz

Il a 35 ans, ancien PS, candidat divers gauche. Il avait été élu en 2014 avec 54,5 % des suffrages exprimés mais depuis il est critiqué pour la gestion de son équipe municipale. Il y aurait eu "une quarantaine" de démissions en quelques années selon des employés de la mairie.

Wilfried Schwartz, candidat à sa succession aux élections municipales de 2020 © Radio France - Manon Derdevet

Patrice Autant

De l'autre côté, Patrice Autant, 52 ans, père de deux enfants, commercial et ancien conseiller municipal d'opposition. Il se classe "centre droit" sans étiquette. Il se présente pour la première fois à la mairie de La Riche.

Patrice Autant candidat centre droit sans étiquette aux élections municipales de La Riche © Radio France - Manon Derdevet

10.448 habitants

La Riche est une commune à la frontière ouest de Tours. Elle compte 10.448 habitants.

La ville attire de plus en plus : 241 nouveaux résidants l'année dernière selon l'INSEE. Une population dite "mixte" socialement et où le taux de chômage est à 13%.

Le sujet le plus important pour les Larichoises et les Larichois actuellement est l'arrivée très attendue du tramway qui va relier la ville à la métropole tourangelle. Début des travaux prévu en 2022, pour une mise en service d'ici 2025. Un projet qui est au cœur de la campagne des deux candidats. Ils prévoient tous les deux des aménagements notamment pour les cyclistes.

Mais la Riche a aussi récemment fait parler d'elle à cause de la délinquance dans le quartier Niqueux Bruère notamment. Plusieurs voitures incendiées par exemple en octobre dernier.

Réaménagement des îles noires

D'un point de vue économique, la ville possède plusieurs zones industrielles : celle du Plessis et celle de Saint-Cosme, une zone pas assez dynamique pour certains mais qui continue de se développer selon la municipalité.

Enfin La Riche c'est aussi les îles noires, une zone naturelle utilisée parfois comme décharge sauvage. Un programme d'aménagement est en cours, l’année dernière 300 tonnes de déchets ont été collectés selon la mairie.

Les campagnes des candidats autour du tram, de la sécurité et de l'écologie

Les aménagements autour de l'arrivée du tramway mais aussi la sécurité, l'écologie ou le développement des commerces dans la ville sont au coeur des programmes des deux candidats. France Bleu Touraine a rencontré Wilfried Schwartz et Patrice Autant.