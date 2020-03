Municipales 2020 en Indre-et-Loire : Qui va succéder à Christian Guyon à Amboise ?

Après 19 ans et trois mandats de maire, le divers gauche Christian Guyon passe la main. Sur la ligne de départ il y a quatre candidats : Brice Ravier de la majorité sortante, Thierry Boutard le leader de l'opposition, l'indépendant Christophe Galland et Sandra Guichard soutenue par EELV.

Qui pour succéder à Christian Guyon à Amboise ? Après 19 ans et trois mandats de maire, le DVG a décidé de passer la main, il prend sa retraite. Quatre listes se disputent la majorité au conseil municipal : "Jouons collectif" menée par Brice Ravier de la majorité sortante, "Ensemble, agissons pour Amboise" emmenée par Thierry Boutard le leader de l'opposition déjà candidat en 2014, "Un nouvel élan pour Amboise" dont la tête de liste est Christophe Galland, candidat lui aussi il y a six ans et Sandra Guichard qui mène la liste écologiste "Amboise 2020, agissons pour demain".

Amboise en quelques chiffres

La ville d'Amboise compte un peu plus de 13 000 habitants et enregistre chaque année entre un et deux millions de touristes d'où cette problématique des déplacements que les quatre candidats mettent au coeur de leur campagne. Amboise et un paradoxe en matière démographique, un peu plus de 11% de la population a plus de 75 ans (c'est deux points de plus que la moyenne nationale) d'où la présence de deux maisons de retraite médicalisées (EHPAD) mais les 15- 29 ans sont plus représentés que la moyenne avec près de 17% de la population.

Amboise c'est aussi le deuxième pôle industriel du département après la métropole de Tours avec un important tissu de PME installées sur la commune et sa périphérie, le parc d'activités de la Boitardière compte à lui seul 95 entreprises pour 2 300 emplois. Enfin la situation financière de la commune est saine, le maire actuel Christian Guyon dit "quitter une maison en excellent état" après avoir divisé par 2,5 l'endettement de la ville depuis 2001 et son arrivée aux commandes de la ville.

La circulation et le stationnement à Amboise sont au coeur de cette campagne électorale

Cette année avec les 500 ans de la Renaissance, Amboise a découvert le tourisme de masse, les candidats ont donc décidé de s'attaquer à la question des déplacements, ils en ont fait une priorité dans leur programme.

Brice Ravier tête de liste de la majorité sortante

Brice Ravier au centre et ses co-listiers - ©liste Brice Ravier

Pour Brice Ravier les questions de mobilité doivent se traduire par une réflexion globale sur le sujet afin de désengorger le centre ville, un parking relais sur la ZAC de la Boitardière, doublement des transports collectifs, desserte de navettes électriques dans les quartiers jusque là ignorés, création d'un parcours vélos et piétons de la cité scolaire au secteur de la gare.

Sur le plan économique Brice Ravier mise beaucoup sur le développement de la zone de la Boitardière créatrice d'emplois et de son extension commercial avec la venue de plusieurs enseignes nationales telles que Décathlon ou Kiabi.

Thierry Boutard chef de file de l'opposition

Thierry Boutard soutenu notamment par la droite et le centre (LR et UDI) - ©Thierry Boutard

Avec le départ de Christian Guyon "l'heure est à l'alternance" selon Thierry Boutard, déjà candidat en 2014, il avait échoué pour 395 voix au second tour de l'élection il y a six ans. Sa préoccupation allier le tourisme et les habitants. Il propose de revoir le plan de circulation avec la mise en place d'un plan pluriannuel d'investissements sur la voirie et la mise en place d'un forfait résident pour le stationnement.

Thierry Boutard qui est soutenu notamment par LR et l'UDI se définit comme étant un gaulliste social, il compte mettre en place un plan social santé pour les habitants qui sont dans la difficulté (précarité, logement, santé), cela concerne 3 000 à 4 000 personnes selon lui.

Christophe Galland l'indépendant

Christophe Galland (candidature libre) déjà candidat en 2014 - ©Christophe Galland

L'ancien président des commerçants d'Amboise est à nouveau candidat. Une candidature libre loin de tout parti politique. "Il faut redonner la ville aux Amboisiens, après 19 ans il est temps de passer à autre chose" dit-il. Parmi ses propositions citons la création d'un parking relais sur la friche Mabille de l'autre côté de la Loire et une vraie passerelle qui enjambe le fleuve via l'Ile d'Or pour les piétons et les cyclistes.

Sandra Guichard l'écologiste

Sandra Guichard dont la liste est soutenue par EELV - ©Sandra Guichard

Sandra Guichard le dit elle-même, "je novice en politique". Face à l'urgence climatique, Sandra Guichard veut porter la transition écologique sur le devant de la scène. L'objectif de cette liste écologiste qui est soutenue par Europe Ecologie Les Verts est de développer la démocratie participative, s'intéresser aux mobilités, à l'agriculture locale et à l'alimentation. Pour cela elle propose la mise en place d'une maison de la transition ouverte aux associations, élus du territoire et citoyens.

Cette maison de la transition se situerait dans le vaste hangar de la friche Mabille, endroit pour faire émerger des idées et des propositions dit la tête de liste. L'idée est notamment de développer un plan de circulation douce à travers tout le territoire et pas seulement centré sur Amboise. Il faut aussi selon Sandra Guichard améliorer le réseau des bus en l'adaptant aux horaires de travail de la population.