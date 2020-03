Municipales 2020 en pays de Savoie - Les bureaux de vote sont prêts !

Les élections municipales ont été maintenues ce dimanche malgré le Coronavirus. Les agents municipaux de Savoie et de Haute Savoie ont préparé les bureaux de vote. Exemple à Chambéry et Albertville.

Comme l'a écrit une liste en Haute Savoie, "ne laissez pas le virus élire votre maire à votre place ! " Allez voter sans crainte !

Tout est prêt pour accueillir les citoyens dimanche. Coronavirus oblige, les bureaux de vote sont adaptés à l'épidémie. Lavage de mains, lingettes , gel hydro-alcoolique et une distance d'un mètre entre les votants.

Le gouvernement préconise de se laver les mains avant et après le vote.

On vous recommande de venir avec votre stylo noir.

Le marquage au sol à Chambéry

Dans les 36 bureaux de vote de Chambéry, du scotch adhésif marque les sens de circulation et fait respecter l'écart de un mètre entre les personnes. Adeline Ammi a supervisé l'organisation avec la trentaine d'agents qui vont vous aiguiller le jour J, reconnaissables à leur chasuble rouge. "L'idée est d'éviter d'être trop nombreux dans le bureaux de vote. Il fera beau dimanche, on pourra aussi attendre dehors."

Les isoloirs prêts © Radio France - Christophe Van Veen

Suivez la flèche ! © Radio France - Christophe Van Veen

Les isoloirs ont été tournés de telle sorte , vers le mur, pour certains, qu'on peut voter sans toucher au rideau.

Lingettes et point d'eau à Albertville

Gael Miano est lui responsable de l'installation des 11 bureaux de vote d'Albertville. "Dans huit bureaux, on a des points d'eau et donc on fait passer les votants par les points d'eau pour se laver les mains. On ne peut pas leur imposer, mais ce sont les recommandations. Dans les trois autres, on a des lingettes. 500 lingettes par bureau. S'ils le veulent, les gens peuvent s'en servir pour tirer le rideau."

A Albertville pas de scotch au sol, mais des personnels qui veillent au grain.

Comme dans toutes les villes importantes, les agents municipaux guident les votants, limitent la jauge et "font passer les personnes fragiles en premier, en coupant la file."

Point d'eau dans un bureau de vote © Radio France - Christophe Van Veen

► A Thonon, certains ont demandé de pratiquer le dépouillement avec des gants.

► Dans des communes où il n'y a qu'une seule liste, par exemple à Saint-Cergues, en Haute Savoie, près de Machilly, le maire sortant "demande aux personnes fragiles, âgées ou malades de ne pas venir voter."

► Plusieurs maires de communes importantes, en Savoie et en Haute Savoie nous ont signalés que depuis l'intervention du chef de l'Etat jeudi soir, de nombreux assesseurs âgés se désistent. La situation est sous tension mais une chose est sûre, les bureaux seront tous prêts, dimanche, dès 8 heures du matin.