Municipales 2020 en Touraine : coup de projecteur sur Langeais

A Langeais, trois listes sont en présence, celle du maire sortant Pierre-Alain Roiron, Parti Socialiste, qui se représente pour un 3ème mandat, celle du candidat Les Républicains Benjamin Philippon, déjà candidat en 2014, et celle d'Abel Pirès, maire-adjoint à la culture de Langeais, qui part sous l'étiquette La République en Marche.

La mairie de Langeais est tenue par le socialiste Pierre-Alain Roiron depuis 2008. Conseiller régional et président du comité régional du tourisme, il se représente à un troisième mandat. Deux listes lui font face: celle des Républicains dont la tête de liste est l'avocat Benjamin Philippon, et celle de la République en Marche emmenée par l'ancien adjoint au maire Abel Pirès. La situation financière de la ville semble au cœur de la campagne électorale. L'endettement de la ville est même au cœur d'une bataille en interne qui mine la majorité municipale de Pierre-Alain Roiron depuis l'an dernier. Le maire doit faire face à la fronde d'au moins quatre adjoints dont l'adjoint au finances qui a démissionné. C'est une lettre adressée par la sous-préfecture de Chinon au mois de juillet qui a mis le feu aux poudres. Le directeur départemental des finances publiques alertait le maire sur la dégradation des finances et sur les risques importants que cela faisait courir à la ville.

Un état des lieux que le candidat Les Républicains Benjamin Philippon s'est empressé de mettre dans ses documents de campagne.

Benjamin Philippon, tête de liste "Avec vous, pour Langeais" - Liste "Avec vous pour Langeais"

C'est une dette par habitant qui est à hauteur de 1370 euros environ alors que pour une commune de cette taille on devrait plutôt être à 700 euros. La situation financière est critique. Je souhaite qu'on fasse dans un premier temps un audit des dépenses de fonctionnement. Et qu'on fasse de la pédagogie avec les Langeaisiens, on n'est pas là pour faite tout , tout de suite! Benjamin Philippon

Le maire socialiste de Langeais Pierre-Alain Roiron ne conteste pas l'endettement de la ville. Il en assume même le principe: ce qui est fait n'est plus à faire, dit-il.

Pierre-Alain Roiron et son équipe de campagne - Liste "Notre Force c'est Langeais"

Nous sommes un peu plus endettés que la moyenne, je le reconnais. Mais ce n'est pas un endettement pour acheter un camion! C'est un endettement pour rénover une école, pour refaire une école de musique, pour refaire l'aménagement urbanistique dans notre ville. Un endettement qui est maîtrisé et qui a globalement baissé de 10% sur un ou deux ans -Pierre-Alain Roiron

A son bilan, le maire ajoute la rénovation du cinéma qui attire chaque année 15 000 spectateurs, la création de l'espace culturel Inox, et le maintien des services publics comme le guichet de la gare, la poste et la trésorerie. Cette politique d'investissement tous azimuts divise la majorité municipale au point que l'ancien adjoint à la culture Abel Pirès présente une liste contre le maire. Ce socialiste passé à la République en Marche veut donner une nouvelle gouvernance à la ville.

Abel Pirès, tête de liste "Langeais c'est vous" - Liste "Langeais c'est vous"

Je me présente surtout pour redonner à la ville de Langeais une sérénité financière, de gestion et de gouvernance. Rien ne se fera sans que les Langeaisiens et les Langeaisiennes ne soient concertés ou consultés -Abel Pirès

Enfin, dans cette campagne électorale, le projet qui fait aussi polémique à Langeais, c'est l'avenir du site de l'ancien EPAHD des Mistrais. Benjamin Philippon veut en faire un centre aéré pour enfants, Pierre-Alain Roiron une résidence écologique pour le 3ème âge, et Abel Pirès veut lui redonner son caractère de poumon vert du quartier.

Langeais, ville d'histoire mais aussi de commerces

Langeais, à 25 kilomètres de Tours, est située en bord de Loire sur la route touristique pour aller de Tours à Saumur. Elle compte aujourd'hui 4600 habitants. On connait son château du XVème siècle. Langeais est une ville d'histoire qui vit du tourisme, mais qui est aussi bien équipée en commerces, en industries et en équipements culturels. En longeant les bords de Loire, on ne voit que son pont suspendu et son château qui veille sur la ville. Il faut arriver à l'entrée de la ville pour voir sur la droite la zone industrielle Sud qui abrite l'une des entreprises emblématiques de Langeais, Sérioplast, 60 salariés, grand spécialiste des emballages plastiques. Au nord, l'économie locale est portée par Plastivaloire, 500 salariés, qui fabrique des pièces plastiques automobiles; et puis Langeais, c'est connu, est le berceau des célèbres poupées de la société Corolle qui emploient 50 personnes. La ville abrite 150 entreprises industrielles et 230 commerces et services. Son taux de chômage était de 11% en 2016 et elle compte aujourd'hui 77% d'actifs. 28% des ménages sont des retraités et 22% des ouvriers. La commune compte aussi 900 enfants et adolescents de 2 à 17 ans, elle possède trois établissements scolaires, une école maternelle, une élémentaire et un collège. Enfin, Langeais compte un cinéma et trois équipements culturels et c'est une commune qui ne perd pas d'habitants, et même qui en gagne, elle est passée de 4000 à 4600 habitants en 10 ans.