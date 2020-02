Municipales 2020 : entre tracts, affiches et bulletins de vote, l'imprimerie Média Graphic en plein rush

Elles éditent les tracts de campagne, propagandes et autres affiches. Et même les bulletins de vote. Pour les imprimeries, les périodes électorales sont très souvent synonyme d'accroissement d'activité. Comme à Rennes, avec la société Média Graphic, 40 employés.

Elle qui a pour habitude de travailler avec beaucoup d'institutions culturelles imprime des centaines de milliers de documents électoraux depuis plusieurs semaines. Ce qui fait les affaires de son PDG, Yannick Delaunay. "Février est plutôt une période creuse pour les imprimeurs, explique-t-il. Les municipales sont plutôt pas mal pour ça. Sur un mois, ça représente 10% d'accroissement d'activité. Donc oui, ça n'a pas l'air énorme comme ça, mais c'est plutôt pas mal !"

Réactivité, équipes de nuit et grosses machines

Média Graphic édite les tracts d'une dizaine de listes dans le département, à Rennes, Saint-Malo ou pour d'autres petits candidats. Pour répondre à toutes ces demandes, c'est tout une logistique. Pas de quoi embaucher davantage - ça peut arriver en période électorale estivale -, mais quand même. Ce qu'il faut avant tout, quel que soit le type d'élection mais surtout lors des municipales, c'est "être réactif", détaille Yannick Delaunay, dans le métier depuis 1980 et la création de son entreprise. Il en a vu passer d'autres.

"Les ordres d'impression, quantités ou types de documents, sont donnés très tard, abonde le PDG. Les membres d'une équipe de campagne peuvent décider tout d'un coup de réaliser un tract destiné à répondre à un concurrent sur une de ses idées, à propos du logement ou de l'économie verte par exemple. Ils peuvent aussi concevoir en deux jours un document mettant l'accent sur un axe de leur programme, que l'on devra imprimer 48h plus tard."

Les élections municipales 2020 représentent un accroissement d'activité de 10% pour l'imprimerie Média Graphic. Plutôt bienvenu quand on sait que février est une période creuse pour la société. © Radio France - Nicolas Fillon

Être réactif, mais aussi être en capacité de mobiliser plusieurs équipes la nuit fait également parti des prérequis pour pouvoir assurer en tant qu'imprimerie lors des élections. "On sait le faire, parce qu'on est déjà en 3/8, indique Yannick Delaunay. Il faut aussi être capable de mobiliser de grosses machines pour ce type de travaux. On n'est pas trop mal équipés pour une PME comme la nôtre."

Démarchée elle-même par les candidats, dont certains avec qui ils collaborent régulièrement, la société rennaise n'intervient pas dans l'élaboration à proprement dite des tracts. Mais elle peut être de bons conseils comme l'explique Goulwen Plesse, responsable de production : "On est rompu aux élections, on sait comment ça fonctionne. Les petites listes qui ne sont pas affiliées à de grands partis ont beaucoup de questions au niveau juridique. Quelles sont les mentions obligatoires, quelles couleurs peuvent être utilisées ou pas... Les candidats font appel à nous là-dessus et on les aide."

On fait même des paris en interne (Yannick Delaunay, PDG de Média Graphic)

Des imprimeurs qui participent eux aussi à la campagne des municipales. Et la vivent à leur manière. "On fait partie de la campagne quand même, sourit Goulwen Plesse. Ça peut être un peu exaltant entre les deux tours de savoir qui se maintient, qui ne se maintient pas."

"On fait même des paris en interne, se marre Yannick Delaunay. C'est le jeu ! Quand on a fait le premier tour de certaines listes et de certains candidats, on est toujours un peu excités de savoir s'ils vont se maintenir ou pas. Par rapport à notre participation citoyenne, ça rajoute un peu de sel se savoir si nous aussi, on va faire le second tour ou pas." Ce serait également bon pour les affaires.