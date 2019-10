Municipales 2020 : Eric Besson laisse la place à Donzère

Il ne briguera pas un 5ème mandat de maire...Eric Besson ne sera pas candidat aux municipales l'an prochain. Dans un courrier aux donzérois, Il évoque des projets professionnels de plus en plus prenants.

Donzère, France

"Je ne me représenterai pas en 2020, merci pour votre confiance constante depuis bientôt 25 ans..." C'est pas ces mots que commence le document-bilan qui sera remis ce mercredi aux habitants de Donzère. Eric Besson estime qu'une 5ème mandat " ne serait pas raisonnable". "Aujourd'hui" dit-il "mon métier m'amène à me partager entre la France et l'étranger, notamment le Maroc. Cela va s'accentuer dans les mois et les années à venir".

En mars 2020, Eric Besson soutiendra Patrick Scotto, 55 ans, ancien patron des gendarmes de Montélimar désormais installé a plein temps sur la commune.