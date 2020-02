Municipales 2020 : explosion démographique à Urrugne

A l'occasion des élections municipales, France Bleu Pays Basque vous propose un tour d'horizon des communes. Aujourd'hui étape à Urrugne, l'une des communes les plus étendues du Pays Basque, entre frontière, océan, et l'intérieur. Un constat, la démographie a explosé en 10 ans.

Urrugne, France

Sa démographie a explosé au fil des années. En 2007, 7968 personnes vivaient à Urrugne, en 2017 selon les dernières données de l'INSEE, ce sont 10 508 désormais qui y ont élu domicile.

Et cette augmentation importante de la population constitue l'un des enjeux majeurs de la commune pour ces municipales. La commune est très étendue, plus de 50 km2 de superficie, et des quartiers très éloignés les uns des autres.

Les habitants des résidences du quartier Berroueta à Urrugne se sentent isolés. © Radio France - Anthony Michel

Quartiers isolés

C'est le cas par exemple de la zone d'activité de Berroueta, à plus de 2km du centre bourg. Des résidences HLM ont vu le jour il y a plusieurs années, sauf que voila, les habitants se sentent délaissés. "On n'a qu'une boulangerie ici", déplore Joel l'un d'entre eux. "on aimerait bien avoir davantage de services ici". Pour le moment, une seule navette à réserver sur internet ne passe dans le quartier en direction du centre ville. Tout se fait à voiture.

Centre ville désert

Et à l'autre bout de la chaine, le centre ville est quasiment désert en hiver. Les commerçants sur la place le constatent au quotidien. "Il est moins fréquenté qu'on l'a connu plus jeune" déplore Baptiste Blanche, président de l'union des commerçants d'Urrugne. "Si une ville n'est pas accessible au niveau stationnement, malheureusement les gens ne peuvent pas s'arrêter pour consommer". Un manque de stationnement que déplorent aussi les commerçants du quartier de Béhobie, frontalier.

Le centre-ville d'Urrugne très calme en période hivernale © Radio France - Anthony Michel

Pression foncière

Désormais plus de 10 000 habitants à Urrugne, il faut dire que l'attrait de l'océan au niveau de Socoa y joue pour beaucoup. Sauf que le nombre d'habitants est en constante hausse, et le marché de l'immobilier ne suit pas. Selon des chiffres FNAIM, le nombre de logement a chuté de moitié en moins d'un an et demi sur Urrugne. Si bien que les logements se vendent autour de 4 000 euros du mètre carré, et la demande continue d'être très forte.