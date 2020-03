Municipales 2020 : face au coronavirus, la Ville de Roanne commande 20.000 stylos pour l'émargement

La Ville de Roanne (Loire) va distribuer 20.000 stylos dimanche pour les électeurs qui iront voter au premier tour des municipale, pour limiter les contacts et donc le risque de contamination au coronavirus, au moment de l'émargement.

L'épidémie de coronavirus aura-t-elle une influence sur la participation aux élections municipales ? Le premier tour a lieu dimanche et pour que les électeurs viennent voter en toute sécurité, certaines villes prennent des mesures spécifiques pour limiter le risque de contamination. C'est le cas à Roanne, avec un message qui se veut rassurant : "glissez votre bulletin comme vous allez acheter votre pain !"

Les Roannais peuvent lire ce message depuis mardi après-midi sur les panneaux d'information de la Ville. Dimanche, dans les 19 bureaux de vote roannais, les électeurs pourront se désinfecter les mains avec du gel hydralcoolique et ainsi limiter les risques de contamination. En plus, s'il y a la queue devant les isoloirs, il y aura une distance à respecter avec la personne devant et derrière eux.

Les assesseurs ont aux reçu la consigne de ne pas toucher les cartes d'identité des électeurs. Et enfin, pour limiter les contacts au moment de l'émargement, chaque électeur aura droit à son propre stylo, sous emballage plastique. 20.000 stylos ont été commandés pour l'occasion. Des stylos sans aucun logo ni publicité, précise la Ville.