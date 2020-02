Municipales 2020 : France Bleu bat la campagne à Tarbes

Jusqu'au premier tour des élections municipales du 15 mars, France Bleu bat la campagne et retrouve les auditeurs électeurs dans les bars. Ce mercredi, détour en Bigorre, nous étions à l'Etal 36, à Tarbes.

A moins de trois semaines des élections municipales, France Bleu Béarn continue de vous donner la parole, pour vous entendre sur votre commune, de 7h à 9h, tous les matins. Ce mercredi, nous étions au bar l’Étal 36, à Tarbes, à la Halle Brauhauban.

TÉMOIGNAGES | Vous avez la paroles, à Tarbes. Copier

Les candidats ne manquent pas à Tarbes, avec sept listes annoncées, c'est deux de plus qu'il y a 6 ans. En tout, 43 conseillers à élire, donc 301 noms sur les listes.

Hugo, primeur aux halles Brauhauban de Tarbes © Radio France - Agnès Andreu

Dans cette campagne, on parle notamment de sécurité, dans un centre ville qui compte déjà des caméras de vidéosurveillance, tous les candidats ou presque veulent renforcer les effectifs de policiers municipaux.

Le cœur de ville est l'objet de toutes les attentions, pour aider les commerces de proximité. Et puis il est aussi la question de la santé, avec le déménagement annoncé de l’hôpital de Tarbes, dans une commune entre Lourdes et Tarbes. L'offre de santé, plus généralement, est inscrite dans les programmes, avec différents projets de maisons de santé, selon les candidats