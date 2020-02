Municipales 2020 : France Bleu Béarn bat la campagne à Bizanos

Jusqu'au premier tour des élections municipales du 15 mars, France Bleu Béarn bat la campagne et retrouve les auditeurs électeurs dans les bars. Ce mardi, nous étions au bar du centre, à Bizanos.

A moins de trois semaines des élections municipales, France Bleu Béarn continue de vous donner la parole, pour vous entendre sur votre commune, de 7h à 9h, tous les matins. Ce mardi, nous étions au bar du centre, à Bizanos, dans la rue principale.

TÉMOIGNAGES | Vous avez la parole, à Bizanos. Copier

Il y aura forcément un nouveau maire, parce qu'André Arribes, le maire sortant ne se représente pas, lui qui était en poste depuis 2001. Il a toujours été élu au premier tour, puisqu'il n'y avait que deux listes, avec une opposition assez classique, gauche / droite. L'un de ces adjoints, Jean-Louis Calderoni, espère reprendre le flambeau avec une liste renouvelée de moitié et qui se veut, comme beaucoup dans ces élections, sans étiquette. En face il y a une liste d'annoncée, conduite par un duo, Pierre Pujol et Frédéric Bourhoven, ce dernier, gérant notamment du Before Pub.

Les travaux en perspective sont nombreux, pour cette commune très étirée (de la plaine du Hameau au nord, au stade d'eaux vives au sud). On évoque régulièrement le chantier du quartier des rives du gave, qui se réfléchit à l'échelle de l'agglomération.