Municipales 2020 : France Bleu Béarn bat la campagne à Juillan

Juillan est une commune qui compte aujourd’hui plus de 4.000 habitants. Un cadre de vie encore rural pour des actifs qui travaillent pour beaucoup sur Tarbes. L'aéroport Tarbes lourdes Pyrénées est juste à coté.

Juillan a réaménagé et embelli ces dernières années son centre bourg avec plusieurs commerces et une poste rassemblés dans un nouveau bâtiment à coté de l'église et face à la mairie.

Le patron du Juillanais reconnait que les efforts faits en centre-bourg ont redonné un élan à la commune © Radio France - Agnès ANDREU

Thierry Tastet, le patron du bar le Juillanais nous parle des changements dans le centre de Juillan

La mairie de Juillan a été prise par Fabrice Sayous en 2014. Dimanche, il vise un deuxième mandat. Ce professeur de physique-chimie et mathématiques, âgé de 45 ans est certain d’être réélu. Il n'y a pas d'autre liste en face.

Il faudrait être maso pour se présenter face à la liste sortante

- un client du Juillanais

France Bleu Béarn parle de la commune de Juillan © Radio France - Yannick DAMONT