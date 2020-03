Municipales 2020 : France Bleu Béarn bat la campagne à Morlaàs

Morlaàs, c’est une « petite ville » qui conserve un caractère rural d’un coté, mais qui a aussi sur le bas une zone industrielle. La zone de Berlanne.

Il y a trois écoles publiques, un collège et le lycée professionnel Haute Vue spécialisé dans la restauration et l’hôtellerie. Une poste, une trésorerie publique, une gendarmerie et plusieurs commerces même si son centre-bourg est en perte de vitesse.

France Bleu Béarn au Café de la Hourquie, dernier bar de la ville et dernier lieu de convivialité le matin. © Radio France - Agnès Andreu

Nicolas, agent conseiller immobilier à Morlaàs aime sa ville. Copier

D’ici 5 ans la commune devrait avoir son diffuseur autoroutier. Morlàas est connu pour son salon des vins et de la gastronomie, pour ses journées de l’élevage et pour son club de rugby en Fédérale 2, l’USM, qui bénéficie d’un nouveau stade depuis 2017. Une plaine des sports qui a coûté pas loin de cinq millions d’euros.

Mais Morlàas est aussi connu pour la départementale 943 qui traverse la commune à grand bruit et qui est quotidiennement saturée à l’entrée de Pau.

Jean, 35 ans est artisan carreleur à Morlaàs. Il évite la départementale 943 aux heures de pointe et notamment le rond point de Berlanne Copier

Thierry, le gérant du café, conseiller municipal sortant, reconnait que le centre-bourg a besoin d'être redynamisé après la fermeture de plusieurs commerces et le départ de la pharmacie à la périphérie © Radio France - Agnès Andreu

Pour le scrutin de dimanche, il y a une seule liste. Le maire sortant Dino Forté après deux mandats, passe la main. C’est son adjoint délégué à l’économie et à la jeunesse Joël Ségot qui reprend le flambeau.