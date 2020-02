Municipales 2020 : France Bleu Béarn bat la campagne à Oloron Sainte-Marie

A un peu plus de deux semaines des élections municipales, France Bleu Béarn continue de vous donner la parole, pour vous entendre sur votre commune, de 7h à 9h, tous les matins. Ce vendredi, nous étions au bar Le Révol, à Oloron Sainte-Marie.

TÉMOIGNAGES | Vous avez la parole, à Oloron. Copier

Laure, la patronne du bar "Le Rév'ol" à Oloron. © Radio France - Agnès Andreu

Dominique, oloronnais et fidèle auditeur de France Bleu Béarn est venu prendre la parole. © Radio France - Agnès Andreu

Oloron a toujours connu l'alternance depuis 2001

Cette année, il y a quatre listes en course et une bataille qui s'annonce encore serrée. Il y a 6 ans, en 2014, la liste d'Hervé Lucbéreilh, l'avait emporté face à celle de Bernard Uthurry, de 8 voix seulement sur un peu plus de 6.000 votants. Le match a été serré aussi en 2008, c'était Bernard Uthurry, qui avait battu, d'un peu plus de 100 voix, ce même Hervé Lucbéreilh, maire sortant.

Cette année, le match 3, la belle : on prend les mêmes et on recommence : les candidats se connaissent bien. L'un et l'autre sont repartis en campagne. Avec deux autres listes en course : Daniel Lacrampe, le président de la communauté de communes, 1er adjoint du maire sortant, qui part de son côté. Il y a aussi une liste citoyenne qui s'est montée, menée par Nathalie Pastor.