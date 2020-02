Municipales 2020 : France Bleu Béarn bat la campagne à Soumoulou

Jusqu'au premier tour des élections municipales du 15 mars, France Bleu Béarn bat la campagne et retrouve les auditeurs électeurs dans les bars. Ce jeudi, nous étions à Soumoulou, au bar L'Univers, le long de la rue principale, qui fait tant parler pour ses récents travaux et ses bouchons.

A moins de trois semaines des élections municipales, France Bleu Béarn continue de vous donner la parole, pour vous entendre sur votre commune, de 7h à 9h, tous les matins. Ce jeudi, nous étions à Soumoulou, au bar L'Univers, le long de la rue principale, qui fait tant parler pour ses récents travaux et ses bouchons.

Florence, patronne du bar brasserie L'Univers" à Soumoulou. © Radio France - Agnès Andreu

Le maire sortant, Alain Trepeu, se représente, lui qui est en poste depuis 2007. Pour ce nouveau scrutin, les électeurs de Soumoulou auront le choix, sans doute, entre deux listes, comme en 2014.

Dans cette campagne, forcément, on parle des travaux sur cette rue principale. Ce gros chantier, dont on voit le bout. "Ouf!" disent les commerçants, les habitants et tout ceux qui passent par là, parce que depuis un an, il y a eu pas mal de bouchons dans ce secteur aux heures de pointes.

Cette rue principale, véritable colonne vertébrale de Soumoulou

Les travaux ont eu lieu pour refaire les trottoirs, la route, créer un rond point, et enterrer les lignes électriques aussi. Soumoulou continue de gagner des habitants, sans doute grâce à sa situation géographique, pile entre Pau et Tarbes, grâce à sa sortie d'autoroute évidemment.

Jean, toujours présent le matin, au café l'Univers. © Radio France - Agnès Andreu