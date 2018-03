Paris, France

A deux ans des municipales, la bataille pour la mairie de Paris a commencé. A l'occasion du conseil de conseil de Paris (20 - 22 mars), France Bleu Paris lance le débat : annulation de la fermeture des voies sur berges, retard de la mise en circulation du Vélib’, dysfonctionnement des contrôles de stationnement. Ces sujets polémiques ternissent-ils l’image de la maire de Paris qui briguera un second mandat en 2020 ? Ses chances sont-elles pour autant compromises ? Quelles initiatives pour reprendre la main ? Anne Hidalgo reviendra notamment sur l'annonce faite lundi soir : une étude sur la gratuité des transports en commun pour tous. L'objectif affichée par la maire de Paris est de déterminer si cet objectif est économique viable.

Matinale spéciale de 6h à 9h mardi 20 mars avec ceux qui comptent sur la scène politique parisienne

Anne Hidalgo, la maire de Paris sera en studio à partir de 8H15 mais elle ne sera pas la seule. France Bleu Paris donne aussi la parole à ses opposants et ses alliés politiques tout au long de la matinale : David Belliard, co-président du groupe écologiste de Paris, Nicolas Bonnet-Oulaldj, président du groupe communiste au Conseil de Paris, Danielle Simonnet, conseillère France Insoumise, Sylvain Maillard, député LREM de Paris et Florence Berthout, présidente du groupe les Républicains et indépendants à la Mairie de Paris.

L'antenne sera aussi ouverte aux auditeurs de France Bleu Paris au 01 42 30 10 10 autour de cette question " Fait-il bon de vivre à Paris ?" . Donnez votre avis en téléphonant mais aussi sur le facebook de France Bleu Paris.