Municipales 2020 : François Bayrou en arbitre des municipales du Pays Basque ?

Cambo-les-Bains, France

Ils sont plusieurs sur les rangs à briguer l'investiture de la majorité parlementaire (LREM/MoDem) pour les élections municipales de mars 2020. Mais rien n'est fait à ce jour rappelle Vincent Bru, ancien maire de Cambo et député de la VI° circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Il reste évasif sur son retour aux affaires : "Les choses ne se situent pas à ce niveau-là" et rappelle que "beaucoup de maires disent qu'ils vont se prononcer à l'automne, le maire de Biarritz l'a dit également : « après le G7 », donc on ne va pas forcer les choses".

Une investiture nationale pour les communes de plus de 9.000 habitants

Vincent Bru, lorsqu'il était encore maire de Cambo © Radio France - Nathalie Bagdassarian

Vincent Bru a dû démissionner de son poste de maire de Cambo-les-Bains, après son élection comme député, mais s'il refuse de parler de son propre cas, il reconnait que "en effet, il y a, ici ou là, des contacts qui sont pris. C'est tout à fait normal. Je rappelle simplement que pour les communes de plus de 9.000 habitants, il y aura une commission d'investiture nationale qui décidera de la participation de La République en Marche, et du MoDem, et il faudra compter aussi avec François Bayrou".