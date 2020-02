Municipales 2020 : gros plan sur la ville de Sorgues

Candidat à sa propre succession le maire élu au premier tour en 2014 se présente face à deux candidats et 13 000 électeurs.

Sorgues, France

En cinquante ans le visage de Sorgues a bien changé. cité ouvrière située sur le bassin d'emploi de la nationale 7 la petite ville a peu à peu décliné au rythme de la désindustrialisation. Mais avec un peu plus de 18 000 habitants aujourd'hui la population est en hausse et la municipalité est passée des mains des communistes à celles des républicains en 1989

Des lotissements pour une nouvelle population

Pour briser l'image de ville banlieue aux portes d'Avignon le centre ancien est peu à peu remis en valeur et un parcours vélo a été tracé en bord d'Ouvèze.

Ville centre de la communauté de communes.

Sorgues fait partie des Sorgues du Comtat, communauté de communes où l'on retrouve Bédarrides, Monteux, Pernes-les-Fontaines et Althen des Paluds pour un total de 50 000 habitants.

Trois candidats en lice en mars.

Face à Thierry Lagneau maire sortant candidat à sa propre succession et vice-président du conseil départemental l'est sous l'étiquette Les Républicains, deux autres listes : celle, sans étiquette également, emmenée par David Bellucci et celle, soutenue par le Rassemblement National, conduite par Gérard Enderlin, conseiller municipal d'apposition sortant.

En 2014 Thierry Lagneau avait été élu au premier tour avec 51% des suffrages exprimés, le rassemblement bleu marine avait obtenu 34% les communistes 8% et les socialistes 7%.

Thierry Lagneau maire de Sorgues (Vaucluse) brigue un second mandat en 2020. Le 16 janvier 2020. © Radio France - Jean-Pierre Burlet

Gérard Enderlin candidat RN à la municipale de Sorgues (Vaucluse) 2020. Le 21 janvier 2020. © Radio France - Jean-Pierre Burlet