Municipales 2020 : Guy Ferez dévoile sa liste sans étiquette à Auxerre

Auxerre, France

Ils viennent de la droite, du centre et bien sûr de la gauche : 38 candidats figurent sur la liste "sans étiquette" et "de large rassemblement" de Guy Ferez. Le maire actuel d'Auxerre, ancien socialiste, l'a dévoilé ce jeudi, trois mois après l'annonce de sa candidature et deux mois avant les élections municipales qui se tiendront les 15 et 22 mars prochain. Il brigue un quatrième mandat.

Une liste renouvelée, plus jeune et sans étiquette

"Pour un nouvel équilibre", la liste menée par Guy Ferez, rassemble donc des personnes de différents partis ou de la société civile. Certains viennent de son ancien parti, le PS, d'autres de la République en Marche dont il a reçu le soutien, d'autres encore de la droite et du centre, malgré l'absence officielle du MoDem.

Partir avec une étiquette, je ne suis pas sûr que ça marche pour défendre un territoire. Guy Ferez

Autre particularité de cette liste selon Guy Ferez : sa moyenne d'âge, 49 ans, c'est-à-dire cinq ans de moins que la dernière. "Une nouvelle génération" affirme le maire d'Auxerre. Et dont les candidats ne sont pas tous encartés. "64% des candidats n'ont jamais eu aucune responsabilité élective" ajoute Guy Ferez. Et notamment la deuxième de sa liste, Sophie Fèvre. Cette directrice d'école, très engagée dans les associations, a décidé de se lancer "à plus grande échelle". Et pourquoi sur cette liste ? "Il l'a dit, il rassemble énormément de personnes et moi je n'ai absolument pas envie de faire de la politique politicienne."

Cinq grands thèmes de campagne

Guy Ferez prévoit de défendre l'enfance et la petite enfance, le développement durable ou encore la tranquillité publique. Parmi ses propositions, on peut citer la construction d'une maison des associations à Auxerre, la transformation de l'ancien collège Bienvenu-Martin en pôle dédié à l'enfance ou la création d'une nouvelle école aux Piedalloues.