Municipales 2020 : Hendaye ne cesse de grandir

Hendaye, France

A Hendaye, quatre listes s'affrontent lors de cette municipale. Le maire sortant socialiste Kotte Ecenaro repart à la tête d'une liste divers gauche "Hendaia zuekin". Vient ensuite le candidat sans étiquette Pascal Destruhaut. Il se trouve à la tête d'une "liste plurielle issue de la société civile" "ensemble réveillons Hendaye". Autre candidat, le communiste Laurent Tariol et sa liste "Hendaye en commun". Enfin; l'abertzale Laetia Navarron pour la liste "Hendaia biltzen".

L'Espagne en face d'Hendaye © Radio France - Jacques Pons

Quatre listes en compétition dans une ville de 17 000 habitants

Les quatre candidats débattront lundi 17 février sur France Bleu Pays Basque de 08h08 à 08h30.

Hendaye vue par ses habitants

En cinquante ans, la population d'Hendaye a doublé

8000 habitants en 1968. 17 000 aujourd'hui. Dans cinq ans, la commune atteindra les 20 000 habitants. Hendaye a doublé sa densité. Un millier d'habitants par kilomètres carré il y a cinquante ans. On est à 2053 hbts/km² aujourd'hui. A Hendaye, on construit partout, même sur la voie ferrée. Au bout de 18 ans d'efforts et de péripéties le projet "Hegoaldea" a été inauguré en juin dernier. Énorme opération de 324 logements.

Le projet Hegoaldea à Hendaye © Radio France - Jacques Pons

le site de Sokoburu face au port de plaisance d'Hendaye dans la baie de Txingudi © Radio France - Jacques Pons

A Hendaye, 40% des logements sont des résidences secondaires.

Le port de plaisance d'Hendaye et ses 853 places © Radio France - Jacques Pons

Le boulevard de la mer complètement refait © Radio France - Jacques Pons

Chantier immobilier près du port de Caneta © Radio France - Jacques Pons

Des chantiers sont toujours en cours dans la ville: la gare du topo, le train omnibus entre Hendaye et Saint Sébastien mais aussi les abords de la gare SNCF.

Chantiers en cours pour la gare du Topo © Radio France - Jacques Pons