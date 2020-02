Municipales à Saint-Jean-de-Luz : Herri Berri veut continuer à grandir

Saint-Jean-de-Luz, France

"On travaille depuis près de 20 ans sur des thématiques du quotidien pour les Luziens." Le groupe abertzale qui est au conseil municipal depuis 2001 se lance dans la campagne des municipales de mars prochain (15 et 22 mars), une liste "ouverte et citoyenne", avec le soutien d'EH Bai et d'Europe Écologie les Verts (EELV).

Pour le groupe d'opposition, les thématiques principales du programme sont : le logement, la circulation et la transition écologie. "Je ne dis pas que les précédentes municipalités ont ignoré ces problèmes, mais la question c'est 'est-ce qu'ils ont été traités à hauteur des enjeux.' ? Pour nous, la réponse est non. C'est très insuffisant", explique Pascal Lafitte, tête de liste d'Herri Berri. Les abertzale espèrent bien prendre du poids dans ces élections. D'autant que "la liste d’Herri Berri progresse à chaque échéance depuis 1995" (deux conseillers municipaux avec 12% des suffrages en 2001) jusqu’à rassembler 25,82% des suffrages en 2014, avec quatre conseillers municipaux. Pascal Laffite se montre en tout cas "quasi sûr d’être au second tour pour une triangulaire".

Logement, circulation et environnement

"Jusqu'à présent, on a manqué d'ambition sur les logements sociaux. Les résidences secondaires (46 à 48% des habitats) accaparent une partie du marché - qui ne peut pas se réguler tout seul - et il faut une action volontariste sur le sujet", explique le candidat abertzale. "Et cela rejoint nos problématique de mobilité et d'environnement : à Jalday, 80% des travailleurs quittent la zone pour rentrer chez eux le soir, cela à des conséquences."

Pour la liste Herri berri, la mobilité est également un des points importants. Parmi les réflexions : le stationnement au centre-ville. "Il faut retirer les véhicules qui ne sont pas des résidents, ceux des visiteurs d'un jour". Et la meilleure façon pour cela "c'est d'être présent et de participer le plus possible à la Communauté d'Agglomération Pays Basque, pour les Luziens."

Trois listes sont actuellement annoncées à Saint-Jean-de-Luz : celle du maire Jean-François Irigoyen, celle de Manuel de Lara et la liste Abertzale "Herri berri" de Pascal Lafitte.

