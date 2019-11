Municipales 2020 : il n'y aura pas de candidat Modem à Auxerre

Pascal Henriat, pourtant désigné chef de file par le parti centriste et la République en Marche, a décidé de renoncer. Il quitte la vie politique auxerroise, à cause de différents avec le maire actuel et candidat Guy Ferez. Il n'y aura donc pas de candidat Modem à Auxerre en mars 2020.

Pascal Henriat a décidé de quitter la vie politique auxerroise. A la fin de son mandat d'adjoint aux finances, il ne fera plus partie de la municipalité à Auxerre. La raison : des différends avec Guy Ferez, le maire actuel et candidat à sa succession.

Pas de candidat Modem en mars 2020

Pourtant, Pascal Henriat était censé représenté le Modem et la République en Marche pour ces élections. Il a été désigné chef de file par les instances nationales. Sauf que les discussions avec Guy Ferez, soutenu lui par la majorité présidentielle, n'ont rien donné. "J'ai été voir Guy Ferez qui a refusé toute discussion, qui a refusé de discuter avec moi de ses projets".

Quand je sens que je gêne, je préfère partir.

Une décision approuvée par François Bayrou, avec qui Pascal Henriat a exposé ses réticences.

Une liste de fermeture selon lui

Autre raison de son départ : le manque d'ouverture de cette liste selon lui. "Avec le départ des Verts et celui du Modem, ce n'est pas une liste d'ouverture mais une liste socialiste. Si vous êtes socialiste, votez Guy Ferez, c'est le slogan, et je n'ai pas ma place avec ça" affirme Pascal Henriat. _"Pour travailler ensemble, il faut être en phase_. Quand je ne suis plus en phase, quand je sens qu'il n'y a plus d'envie de travailler de part et d'autre, je préfère partir."