Municipales 2020 : Ils briguent aussi la mairie de Toulouse. Paroles de candidats.

Toulouse n'a jamais eu autant de candidats à l'élection municipales. Douze listes qui briguent les suffrages des électeurs dimanche 15 mars pour le premier tour.

A gauche : la justice sociale d'abord

Julian Menendez, "Toulouse aux travailleurs pas aux spéculateurs" (Parti ouvrier indépendant et démocratique, Une autre branche de l'extrême gauche qu'on appelait autrefois le Parti des travailleurs). Ce fonctionnaire aux impôts ne jure que par le service public. Le programme de Julian Menendez tient en deux points : s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron et récupérer les dotations que l'état a supprimé à Toulouse depuis 2012. Soit 250 millions d'€. Julian Menendez s'oppose également au projet de Tour Occitanie et au déménagement de la cité administrative de Compans-Caffarelli vers Jolimont, ce qu'il appelle des opérations spéculatives.

Malena Adrada "Faire entendre le camp des travailleurs" (Lutte ouvrière). Logement, mobilité, probité des élus... Lutte Ouvrière parle aussi écologie : Pour cette enseignante de métier, la crise écologique ne se résoudra pas au niveau d'une commune. Pour Lutte Ouvrière, cela passe par le contrôle des entreprises et de leurs productions. La candidate veut aussi rendre les transports en commun gratuits en faisant payer leurs coûts par les entreprises "qui s'enrichissent grâce aux travailleurs et à leurs déplacements".

Pauline Salingue "Toulouse anticapitaliste" (NPA): Le Nouveau parti anti capitaliste compte sur son ancienne implantation à Toulosue et les bons sondages de Philippe Poutou à Bordeaux pour se distinguer. "Toulouse anticapitaliste" se pose aussi en solution pour les électeurs de la France Insoumise qui n'ont pas envie de se rapprocher des Verts et donc d'Archipel citoyen. Pour Pauline Salingue, le logement fait partie des priorités de cette campagne : encadrement des loyers, interdiction d'expulsion, réoccupation des 23 000 logements vacants à Toulouse sont parmi les propositions.

Au centre, on veut croire à une surprise

Franck Biasotto pour Toulouse Belle et Forte (Modem et centre). L'ancien adjoint de Jean-Luc Moudenc rappelle que Toulouse est historiquement une ville centriste et estime porter cette offre mieux que le maire sortant. Le sondage paru il y a quelques jours donne Jean-Luc Moudenc à 41% des intentions de vote quand la liste "Toulouse Belle et forte" n'est annoncée qu'à 2% Mais le dissident croit en son message : les valeurs, la transparence et "la fin du matraquage fiscal". Franck Biasotto propose de phaser les grands projets comme le RER toulousain, la 3e ligne de métro ou la rénovation de La Grave plutôt que d'augmenter les impôts pour accélérer les réalisations.

A droite, Debout la France fait cavalier seul

Francis Manaud "Debout Toulouse" (DLF). Il faisait partie de la liste Moudenc en 2014, et son leader (Olivier Arsac) a depuis quitté le parti, le mouvement de Nicolas Dupont-Aignan fait donc campagne en solo. Francis Manaud en est la tête de liste remplaçante car le premier pressenti a du jeter l'éponge pour raison personnelle. Au coeur du programme : la sécurité (200 policiers nationaux demandé et 150 caméras de plus) mais aussi une certaine idée de la ville qui se transforme trop vite. Francis Manaud veut planter des arbres en centre-ville, créer des potagers dans les nouvelles constructions mais aussi mieux accueillir les nouveaux arrivants qui selon lui "ne s'intègrent pas assez bien".

Des propositions alternatives

Quentin Charoy "Toulouse animaliste" (Parti animaliste). Le tout jeune Parti animaliste mène sa première campagne municipale à Toulouse. Et il en est convaincu après avoir fait 1,22% dans la ville rose aux élections européennes l'an dernier, il commence à se faire un nom et espère peser dimanche prochain. Quentin Charoy espère même atteindre les 5% pour fusionner, très probablement avec Archipel citoyen "les seuls qui ont signé la charte L214 pour le bien-être animal". Toulouse animaliste est une liste qui propose un programme uniquement axé sur les animaux : former les policiers municipaux pour lutter contre la maltraitance animale, veiller à donner dans les cantines une nourriture saine et garantie sans maltraitance animale, interdiction des cirques avec animaux, interdiction du gazage des pigeons, aménagement de voirie pour ne pas écraser des bêtes sauvages...

Peov-Chankiri Duch, liste "En avant Toulouse". Ce policier en poste à Mazamet de 45 ans, sans étiquette, vit depuis quelques années dans la ville rose et veut être le candidat de la diversité française et des entreprises. S'il est élu, Peov-Chankiri Duch promet de baisser la CFE (l'impôt local des entreprises) et veut créer un bureau de l’investissement économique pour faire venir des entreprises.

Ce vendredi, dernier candidat toulousain à s'exprimer sur France Bleu Occitanie : Antoine Maurice pour Archipel citoyen à 7h45.

SOIRÉES ÉLECTORALES : vous pourrez suivre les résultats et les premières réactions à Toulouse et dans les grandes communes de l'ex Midi-Pyrénées les 15 et 22 mars à partir de 19h30 sur France Bleu Occitanie et francebleu.fr